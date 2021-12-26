Запеканка с творогом и кекс – в них удачно можно использовать мандарины

Как и любая выпечка с хурмой, в нашем случае, кексу и творожной запеканке, мандарины придадут оранжевое очарование.

Эти цитрусовые, в сравнении с другими, не обладают яркими вкусовыми проявлениями, но сделают эти десерты классными.

Рецепты выпечки с мандаринами / Фото: Коллаж: Сегодня

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Рецепты взяты у фудблогеров oksicooking и shurka.prosto.

Творожная запеканка с мандаринами

Творожная запеканка с мандаринами / Фото: instagram.com/shurka.prosto

Ингредиенты:

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Творог мягкий – 180 г

Яйцо

Сметана, манка – по 3 ст. л.

Соль – щепотка

Мандариновая цедра – 1 ст. л.

Ванилин и сахар – по вкусу

Мандарины – 5 шт.

Как приготовить:

Очистить 3 мандарины, тщательно убрать пленку с долек и измельчить. Остальные будут для украшения. Творог перетереть, соединить со сметаной, манкой и сахаром, перемешать. Добавить щепотку соли, разрыхлитель, ванилин и мякоть мандаринов, еще раз перемешать. Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выложить массу. Сверху украсить дольками мандаринов. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.

Мандариновый кекс

Мандариновый кекс / Фото: instagram.com/oksicooking

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Ингредиенты:

Мандарины – 4 шт.

Сахара, мука, сливочное масло – по 150 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Яйца – 3 шт.

Как приготовить: