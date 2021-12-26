Запеканка с творогом и кекс – в них удачно можно использовать мандарины

Как и любая выпечка с хурмой, в нашем случае, кексу и творожной запеканке, мандарины придадут оранжевое очарование.
Эти цитрусовые, в сравнении с другими, не обладают яркими вкусовыми проявлениями, но сделают эти десерты классными.
Рецепты выпечки с мандаринами / Фото: Коллаж: Сегодня
Рецепты взяты у фудблогеров oksicooking и shurka.prosto.
Творожная запеканка с мандаринами
Творожная запеканка с мандаринами / Фото: instagram.com/shurka.prosto
Ингредиенты:
- Творог мягкий – 180 г
- Яйцо
- Сметана, манка – по 3 ст. л.
- Соль – щепотка
- Мандариновая цедра – 1 ст. л.
- Ванилин и сахар – по вкусу
- Мандарины – 5 шт.
Как приготовить:
- Очистить 3 мандарины, тщательно убрать пленку с долек и измельчить. Остальные будут для украшения.
- Творог перетереть, соединить со сметаной, манкой и сахаром, перемешать.
- Добавить щепотку соли, разрыхлитель, ванилин и мякоть мандаринов, еще раз перемешать.
- Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выложить массу. Сверху украсить дольками мандаринов.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.
Мандариновый кекс
Мандариновый кекс / Фото: instagram.com/oksicooking
Ингредиенты:
- Мандарины – 4 шт.
- Сахара, мука, сливочное масло – по 150 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Яйца – 3 шт.
Как приготовить:
- Дольки мандаринов подсушить при комнатной температуре в течение часа.
- В сковороде растопить кусочек масла, добавить 1 ч. л. сахара и слегка обжарить мандарины.
- Взбить миксером мягкое масло с сахаром, добавить яйца, просеянную муку с разрыхлителем. Все хорошо взбить.
- Форму для кекса смазать маслом, выложить слоями тесто и мандарины. Верхний слой – тесто.
- Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать 60 минут.