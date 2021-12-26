Запіканка із сиром та кекс – в них вдало можна використовувати мандарини

Як і будь-яка випічка з хурмою, у нашому випадку, кексу та сирній запіканці, мандарини нададуть помаранчевої чарівності.
Ці цитрусові, у порівнянні з іншими, не мають яскравих смакових проявів, але зроблять ці десерти класними.
Рецепти випічки з мандаринами / Фото: Колаж: Сьогодні
Рецепти взяті у фудблогерок oksicooking і shurka.prosto.
Сирна запіканка з мандаринами
Сирна запіканка з мандаринами / Фото: instagram.com/shurka.prosto
Інгредієнти:
- Сир м'який – 180 г
- Яйце
- Сметана, манка – по 3 ст. л.
- Сіль – щіпка
- Мандаринова цедра – 1 ст. л.
- Ванілін та цукор – за смаком
- Мандарини – 5 шт.
Як приготувати:
- Очистити 3 мандарини, ретельно прибрати плівку з часточок і подрібнити. Інші будуть для прикраси.
- Сир перетерти, з'єднати зі сметаною, манкою та цукром, перемішати.
- Додати дрібку солі, розпушувач, ванілін та м'якоть мандаринів, ще раз перемішати.
- Форму для запікання змастити вершковим маслом. Викласти масу. Зверху прикрасити часточками мандаринів.
- Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин.
Мандариновий кекс
Мандариновий кекс / Фото: instagram.com/oksicooking
Інгредієнти:
- Мандарини – 4 шт.
- Цукор, борошно, вершкове масло – по 150 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Яйця – 3 шт.
Як приготувати:
- Часточки мандаринів підсушити за кімнатної температури впродовж години.
- У сковороді розтопити шматочок вершкового масла, додати 1 ч. л. цукру та злегка обсмажити мандарини.
- Збити міксером м'яке масло з цукром, додати яйця, просіяне борошно з розпушувачем. Усе добре збити.
- Форму для кексу змастити маслом, викласти шарами тісто та мандарини. Верхній шар – тісто.
- Духовку розігріти до 180 градусів та випікати 60 хвилин.