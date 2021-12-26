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Запіканка із сиром та кекс – в них вдало можна використовувати мандарини

Ірина Маслова
26 грудня, 16:20
Для запіканки потрібні будуть не лише часточки мандарину, а їхня м'якоть і трохи цедри. Для кексу шари тіста чергуються з цитрусовими

Як і будь-яка випічка з хурмою, у нашому випадку, кексу та сирній запіканці, мандарини нададуть помаранчевої чарівності.

Ці цитрусові, у порівнянні з іншими, не мають яскравих смакових проявів, але зроблять ці десерти класними.

Рецепти випічки з мандаринами / Фото: Колаж: Сьогодні

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Рецепти взяті у фудблогерок oksicooking і shurka.prosto.

Сирна запіканка з мандаринами

Сирна запіканка з мандаринами / Фото: instagram.com/shurka.prosto

Інгредієнти:

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  • Сир м'який – 180 г
  • Яйце
  • Сметана, манка – по 3 ст. л.
  • Сіль – щіпка
  • Мандаринова цедра – 1 ст. л.
  • Ванілін та цукор – за смаком
  • Мандарини – 5 шт.

Як приготувати:

  1. Очистити 3 мандарини, ретельно прибрати плівку з часточок і подрібнити. Інші будуть для прикраси.
  2. Сир перетерти, з'єднати зі сметаною, манкою та цукром, перемішати.
  3. Додати дрібку солі, розпушувач, ванілін та м'якоть мандаринів, ще раз перемішати.
  4. Форму для запікання змастити вершковим маслом. Викласти масу. Зверху прикрасити часточками мандаринів.
  5. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин.

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Мандариновий кекс

Мандариновий кекс / Фото: instagram.com/oksicooking

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Інгредієнти:

  • Мандарини – 4 шт.
  • Цукор, борошно, вершкове масло – по 150 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Яйця – 3 шт.

Як приготувати:

  1. Часточки мандаринів підсушити за кімнатної температури впродовж години.
  2. У сковороді розтопити шматочок вершкового масла, додати 1 ч. л. цукру та злегка обсмажити мандарини.
  3. Збити міксером м'яке масло з цукром, додати яйця, просіяне борошно з розпушувачем. Усе добре збити.
  4. Форму для кексу змастити маслом, викласти шарами тісто та мандарини. Верхній шар – тісто.
  5. Духовку розігріти до 180 градусів та випікати 60 хвилин.