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Заправка для борща, которая хранится всю зиму, – рецепт для мультиварки (видео)

Ирина Маслова
10 июля, 08:23
Автор рецепта использует лук. Если вы не любите его присутствие в борще, все равно возьмите немного. Он не будет чувствоваться

Чтобы зимой вкусно есть картошку, для этого мы консервируем помидоры. Чтобы экономить время и деньги на овощи, стоит запастись заправкой для борща.

Ольга Матвей предлагает сэкономить время и на ее приготовлении, воспользовавшись мультиваркой. Сначала все ингредиенты пробиваются в блендере, потом тушатся 40 минут.

Как приготовить заправку для борща на зиму / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня, freepik.com

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Уксус нужно добавить за 5 минут до конца приготовления.

Заправка для борща

Заправка для борща, рецепт для мультиварки / Фото: instagram.com/gotovimvkysnodoma/

Ингредиенты:

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  • свекла – 3 шт.;
  • помидоры – 5 шт.;
  • морковь – 2 шт.;
  • масло – 125 мл;
  • соль;
  • лук, болгарский перец – по 1 шт.;
  • чеснок – 3 зубка;
  • уксус 9% – 50 мл.

Как приготовить:

  1. На помидорах сделать надрезы, выложить в емкость и залить кипятком. Оставить на две минуты.
  2. Морковь и свеклу измельчить в блендере. Выложить в чашу мультиварки.
  3. Помидоры почистить, удалить сердцевину. Измельчить вместе с луком, перцем и чесноком, выложить в мультиварку.
  4. Добавить соль и растительное масло. Тушить 40 минут.
  5. За 5 минут до окончания влить уксус.
  6. Разлить по стерилизованным банкам. Укутать и оставить до остывания.

Как готовит заправку для борща ее автор – смотрите ниже.

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