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Заправка для борщу, що зберігається всю зиму, – рецепт для мультиварки (відео)

Ірина Маслова
10 липня, 08:23
Авторка рецепта використовує цибулю. Якщо ви не любите її присутність у борщі, все одно візьміть трохи. Вона не відчуватиметься

Щоб узимку смачно їсти картоплю, для цього ми консервуємо помідори. Щоб економити час та гроші на овочі, варто запастися заправкою для борщу.

Ольга Матвій пропонує зекономити час і на її приготуванні, скориставшись мультиваркою. Спочатку всі інгредієнти пробиваються в блендері, потім тушкуються 40 хвилин.

Як приготувати заправку для борщу на зиму / Фото: Колаж: Сьогодні,

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Оцет потрібно додати за 5 хвилин до кінця приготування.

Заправка для борщу

Заправка для борщу, рецепт для мультиварки

Інгредієнти:

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  • буряк – 3 шт.;
  • помідори – 5 шт.;
  • морква – 2 шт.;
  • олія – 125 мл;
  • сіль;
  • цибуля, болгарський перець – по 1 шт.;
  • часник – 3 зубки;
  • оцет 9% – 50 мл.

Як приготувати:

  1. На помідорах зробити надрізи, викласти в ємність та залити окропом. Залишити на дві хвилини.
  2. Моркву та буряк подрібнити в блендері. Викласти в чашу мультиварки.
  3. Помідори почистити, видалити серцевину. Подрібнити разом з цибулею, перцем та часником і викласти в мультиварку.
  4. Додати сіль та олію. Тушкувати 40 хвилин.
  5. За 5 хвилин до закінчення влити оцет.
  6. Розлити по стерилізованих банках. Укутати й залишити до остигання.

Як готує заправку для борщу її авторка – дивіться нижче.

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