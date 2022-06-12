Засыпанная капуста со шкварками – интересный рецепт украинской кухни

Время не ограничиваться в познании украинской кухни одними паляницаит и галушками, это абсолютно несправедливо.

Обязательно нужно попробовать засыпанную капусту из Закарпатья. Как сообщают на канале КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ, без нее не обходилась ни одна свадьба.

Засыпанная капуста со шкварками, рецепт украинской кухни

Реклама

Блюдо многослойное: здесь и квашеная капуста, и пшено, и заливка на основе жирной сметаны. Это все усиливается шкварками с луком.

Ингредиентов в рецепте на очень большую кастрюлю, сокращайте их количество, если нужно.

Засыпанная капуста со шкварками

Ингредиенты:

Реклама

квашеная капуста – 1 кг;

пшено – 200 г;

вода – 1,6 л;

лук, яйцо – по 1 шт.;

сметана – 200 г;

мука – 2-3 ст. л.

подчеревина – 500 г;

соль.

Как приготовить:

Капусту хорошо промыть, порезать, залить водой и варить от 40 минут до часа, все будет зависеть от капусты. Пшено хорошо промыть в воде и залить кипятком на 5 минут. Переложить к капусте, распределяя по поверхности, не перемешивая. Для заливки просеянную муку соединить со взбитым яйцом, посолить и перемешать вилкой до однородности. Добавить воду и сметану, перемешать, чтобы не было комочков. Подчеревину нарезать крупно, обжарить вместе с солью и переложить на тарелку. На этой же сковороде обжарить нарезанный лук. Выложить лук к капусте с пшеном и перемешать. Накрыть крышкой, готовить 2 минуты. Добавить заливку, помешивая. Перемешать и готовить на медленном огне 5 минут. Довести до кипения, отключить огонь. Подавать со шкварками.

Подробней о засыпанной капусте смотрите в видео.

Если любите вареники, то не пропустите рецепт гречневых с творогом, это тоже рецепт украинской кухни.