Засипана капуста зі шкварками – цікавий рецепт української кухні

Час не обмежуватися в пізнанні української кухні лише паляницями та й галушками, це абсолютно несправедливо.
Обов'язково потрібно спробувати засипану капусту із Закарпаття. Як повідомляють на каналі КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ, без неї не відбувалося жодне весілля.
Засипана капуста зі шкварками, рецепт української кухні
Страва багатошарова: тут і квашена капуста, і пшоно, і заливка на основі жирної сметани. Це все посилюється шкварками з цибулею.
Інгредієнтів у рецепті на дуже велику каструлю, скорочуйте їхню кількість, якщо потрібно.
Засипана капуста зі шкварками
Інгредієнти:
- квашена капуста – 1 кг;
- пшоно – 200 г;
- вода – 1,6 л;
- цибуля, яйце – по 1 шт.;
- сметана – 200 г;
- борошно – 2-3 ст. л.
- підчеревина – 500 г;
- сіль.
Як приготувати:
- Капусту добре промити, порізати, залити водою і варити від 40 хвилин до години, все залежатиме від капусти.
- Пшоно добре промити у воді та залити окропом на 5 хвилин. Перекласти до капусти, розподіляючи на поверхні, не перемішуючи.
- Для заливки просіяне борошно з'єднати зі збитим яйцем, посолити і перемішати виделкою до однорідності. Додати воду і сметану, перемішати, щоб не було грудочок.
- Підчеревину нарізати крупно, обсмажити разом із сіллю та перекласти на тарілку. На цій же сковороді обсмажити нарізану цибулю.
- Викласти цибулю до капусти з пшоном і перемішати. Накрити кришкою, готувати 2 хвилини.
- Додати заливку, помішуючи. Перемішати та готувати на повільному вогні 5 хвилин. Довести до кипіння, вимкнути вогонь.
- Подавати зі шкварками.
Докладніше про засипану капусту дивіться у відео.
Якщо любите вареники, то не пропустіть рецепт гречаних з кисломолочним сиром, це теж рецепт української кухні.