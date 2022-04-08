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Завтрак детства – приготовьте творожно-вермишелевую запеканку

Ирина Маслова
8 апреля, 07:07
Количество ингредиентов условное. Вермишель отваривается заранее. Можно использовать сухофрукты или ягоды из варенья

Вкусно запечь можно практически все, главное, чтобы ингредиенты сочетались.

Завтрак станет особенным, если приготовить запеканку из рисовой каши. А вот творожно-вермишелевая многих вернет во времена детского сада и школы.

Творожная запеканка с вермишелью / Фото: Карамелька

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Вермишель использовали когда-то, чтобы сэкономить на твороге, и для сытости, конечно.

На домашней кухне количество всех ингредиентов зависит от личных предпочтений.

Улучшайте и модифицируйте эту запеканку по своему вкусу.

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Творожно-вермишелевая запеканка

Творожно-вермишелевая запеканка / Фото: Карамелька

Ингредиенты:

  • отварная вермишель;
  • творог – 300 г;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • ванильный сахар;
  • куркума – щепотка;
  • яйца – 3 шт.;
  • сливочное масло – 40 г;
  • манка для посыпки формы.

И еще один рецепт к завтраку – творожно-рисовой запеканки с яблоками – найдете здесь.

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Как приготовить:

  1. Творог смешать с сахаром и ванильным сахаром. Добавить куркуму и перемешать.
  2. В вареную вермишель добавить яйца и тщательно перемешать. Соединить творог с вермишелью.
  3. Форму для запекания смазать сливочным маслом. Присыпать манкой.
  4. Духовку разогреть до 170-180 градусов, выпекать до зарумянивания.