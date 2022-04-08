Завтрак детства – приготовьте творожно-вермишелевую запеканку

Вкусно запечь можно практически все, главное, чтобы ингредиенты сочетались.

Завтрак станет особенным, если приготовить запеканку из рисовой каши. А вот творожно-вермишелевая многих вернет во времена детского сада и школы.

Творожная запеканка с вермишелью / Фото: Карамелька

Реклама

Вермишель использовали когда-то, чтобы сэкономить на твороге, и для сытости, конечно.

На домашней кухне количество всех ингредиентов зависит от личных предпочтений.

Улучшайте и модифицируйте эту запеканку по своему вкусу.

Реклама

Творожно-вермишелевая запеканка

Творожно-вермишелевая запеканка / Фото: Карамелька

Ингредиенты:

отварная вермишель;

творог – 300 г;

сахар – 3 ст. л.;

ванильный сахар;

куркума – щепотка;

яйца – 3 шт.;

сливочное масло – 40 г;

манка для посыпки формы.

И еще один рецепт к завтраку – творожно-рисовой запеканки с яблоками – найдете здесь.

Реклама

Как приготовить: