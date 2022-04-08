Сніданок дитинства – приготуйте сирно-вермишельову запіканку

Смачно запекти можна практично все, головне, щоб інгредієнти поєднувалися.

Сніданок стане особливим, якщо приготувати запіканку з рисової каші. А от сирно-вермішельова багатьох поверне у часи дитсадка та школи.

Сирна запіканка з вермішеллю / Фото: Карамелька

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Вермішель використовували колись, щоб заощадити на сирі, й для ситості, звісно.

На домашній кухні кількість усіх інгредієнтів залежить від особистих смаків.

Покращуйте та модифікуйте цю запіканку.

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Сирно-вермішельова запіканка

Сирно-вермішельова запіканка / Фото: Карамелька

Складові:

відварена вермішель;

сир – 300 г;

цукор – 3 ст. л.;

ванільний цукор;

куркума – щіпка;

яйця – 3 шт.;

вершкове масло – 40 г;

манка для посипання форми.

І ще один рецепт до сніданку – сирно-рисової запіканки з яблуками – знайдете тут.

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Як приготувати: