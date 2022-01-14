Запіканка з рисової каші на молоці – рецепт смачного сніданку

Спочатку рис відварюється у воді, потім треба злити її та додати молоко. За 10 хвилин основа для запіканки буде готова. Подавати її можна зі сметаною

Запіканка з рисом / Фото: Depositphotos

Рис у запіканках – справа смачна та часта на наших кухнях. Ми розповідали, якою цікавою виходить рисово-сирна з яблуками.

Для цієї знадобляться родзинки. Звісно, якщо любите їх, то беріть більше. Автор рецепта – iamcookru – пропонує приготувати обсипку, змішавши трохи вершкового масла із сухарями.

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Прикрасити нею запіканку потрібно за кілька хвилин до кінця приготування.

Рисова запіканка на молоці

Рисова запіканка на молоці / Фото: instagram.com/iamcookru/

Інгредієнти:

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рис круглозерний – 200 г;

молоко – 150 г;

вода – 500 мл;

масло вершкове – 20 г;

цукор – 40 г;

яйце куряче – 2 шт.;

родзинки – 50 г;

сіль – 2 г.

Якщо любите сирні запіканки, варто спробувати приготувати італійську мільячо. Для неї потрібні апельсини.

Як приготувати: