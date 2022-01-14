Запіканка з рисової каші на молоці – рецепт смачного сніданку

Рис у запіканках – справа смачна та часта на наших кухнях. Ми розповідали, якою цікавою виходить рисово-сирна з яблуками.
Для цієї знадобляться родзинки. Звісно, якщо любите їх, то беріть більше. Автор рецепта – iamcookru – пропонує приготувати обсипку, змішавши трохи вершкового масла із сухарями.
Прикрасити нею запіканку потрібно за кілька хвилин до кінця приготування.
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Рисова запіканка на молоці
Інгредієнти:
- рис круглозерний – 200 г;
- молоко – 150 г;
- вода – 500 мл;
- масло вершкове – 20 г;
- цукор – 40 г;
- яйце куряче – 2 шт.;
- родзинки – 50 г;
- сіль – 2 г.
Якщо любите сирні запіканки, варто спробувати приготувати італійську мільячо. Для неї потрібні апельсини.
Як приготувати:
- Рис промити, відварити 20 хвилин, злити воду. Додати гаряче молоко, цукор та сіль. Варити близько 10 хвилин.
- Рисову кашу остудити, з'єднати з яйцем, родзинками та вершковим маслом. Перемішати.
- Викласти у форму для випічки, змащену вершковим маслом і присипану панірувальними сухарями. Зверху змастити сумішшю з яйця та сметани.
- Випікати 15-20 хвилин в духовці, розігрітій до 220 градусів.