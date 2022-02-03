Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Завтрак за 30 минут: как приготовить творожно-сырные корзинки

Ирина Маслова
3 февраля, 07:03
Как видно, внешне эти корзинки очень похожи на хачапури по-аджарски. Вот только они не такие тяжелые для организма, выпекаются на рисовой муке. Тесто замешивается в течение 10 минут, запекутся корзинки за 20 минут

Корзинки или лодочки – очень привлекательная подача еды. Они могут быть сладкими, когда есть творог, подсластитель и ягоды, а бывают солеными, куда в начинку кладется твердый сыр.

При желании часть творога можно взять для начинки. Для этих корзинок он идет в тесто.

Творожно-сырные корзинки / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Реклама

Рецепт от pp.food_recepts.

Творожно-сырные корзинки

Ингредиенты:

  • творог 5% – 400 г;
  • яйцо – 4 шт.;
  • мука рисовая – 100 г;
  • сыр твердый – 150 г;
  • соль, черный перец, специи.

Здесь найдете три рецепта начинок для лодочек из картофеля.

Реклама

Как приготовить:

  1. Для теста смешать творог, два яйца, с мукой, солью, специями. Тщательно перемешать. Добавить 100 г тертого сыра. Сформировать корзинки.
  2. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
  3. Достать корзинки, выложить тертый сыр (50 г), вбить по яйцу и запекать еще 10 минут.