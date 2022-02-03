Завтрак за 30 минут: как приготовить творожно-сырные корзинки

Корзинки или лодочки – очень привлекательная подача еды. Они могут быть сладкими, когда есть творог, подсластитель и ягоды, а бывают солеными, куда в начинку кладется твердый сыр.

При желании часть творога можно взять для начинки. Для этих корзинок он идет в тесто.

Творожно-сырные корзинки / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Рецепт от pp.food_recepts.

Творожно-сырные корзинки

Ингредиенты:

творог 5% – 400 г;

яйцо – 4 шт.;

мука рисовая – 100 г;

сыр твердый – 150 г;

соль, черный перец, специи.

Здесь найдете три рецепта начинок для лодочек из картофеля.

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Как приготовить: