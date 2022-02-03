Завтрак за 30 минут: как приготовить творожно-сырные корзинки

Корзинки или лодочки – очень привлекательная подача еды. Они могут быть сладкими, когда есть творог, подсластитель и ягоды, а бывают солеными, куда в начинку кладется твердый сыр.
При желании часть творога можно взять для начинки. Для этих корзинок он идет в тесто.
Творожно-сырные корзинки / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/
Рецепт от pp.food_recepts.
Творожно-сырные корзинки
Ингредиенты:
- творог 5% – 400 г;
- яйцо – 4 шт.;
- мука рисовая – 100 г;
- сыр твердый – 150 г;
- соль, черный перец, специи.
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Как приготовить:
- Для теста смешать творог, два яйца, с мукой, солью, специями. Тщательно перемешать. Добавить 100 г тертого сыра. Сформировать корзинки.
- Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
- Достать корзинки, выложить тертый сыр (50 г), вбить по яйцу и запекать еще 10 минут.