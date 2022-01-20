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Творожные лодочки, где творог есть и в тесте – простой рецепт красивого завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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20 января, 07:01
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Этот завтрак еще и быстрый, он займет не более 30 минут. Автор рецепта предлагает не использовать сахар, а вместо него взять любые другие подсластители
Творожные лодочки
Творожные лодочки / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Когда творог на завтрак – это уже хорошо, а когда он попадает в легкую выпечку – просто отлично. Например, можно сделать конвертики, в них начинки больше, чем теста.

А можно испечь лодочки, для основы которых тоже нужен творог. То есть максимально творожным завтраком вы будете обеспечены.

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Фудблогер pp.food_recepts предлагает взять 30 г муки для основы лодочек. Если творог влажный, то ее понадобится чуть больше.

Творожные лодочки

Творожные лодочки
Творожные лодочки / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Ингредиенты:

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  • творог – 200 г;
  • мука – 30 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • подсластитель – по вкусу.

Для начинки:

  • мягкий творог – 125 г;
  • подсластитель – по вкусу;
  • ягоды – для украшения.

Не менее сытной получается и сырно-творожная пицца. Ее рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Все ингредиенты для основы соединить. Сформировать лодочки с небольшими бортиками и выпекать 20 минут при 180 градусах. ⠀
  2. Выложить начинку внутрь и выпекать еще 10-15 минут. ⠀
  3. Украсить ягодами.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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