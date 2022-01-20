Творожные лодочки, где творог есть и в тесте – простой рецепт красивого завтрака

Когда творог на завтрак – это уже хорошо, а когда он попадает в легкую выпечку – просто отлично. Например, можно сделать конвертики, в них начинки больше, чем теста.
А можно испечь лодочки, для основы которых тоже нужен творог. То есть максимально творожным завтраком вы будете обеспечены.
Фудблогер pp.food_recepts предлагает взять 30 г муки для основы лодочек. Если творог влажный, то ее понадобится чуть больше.
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Творожные лодочки
Ингредиенты:
- творог – 200 г;
- мука – 30 г;
- яйцо – 1 шт.;
- подсластитель – по вкусу.
Для начинки:
- мягкий творог – 125 г;
- подсластитель – по вкусу;
- ягоды – для украшения.
Не менее сытной получается и сырно-творожная пицца. Ее рецепт найдете здесь.
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Как приготовить:
- Все ингредиенты для основы соединить. Сформировать лодочки с небольшими бортиками и выпекать 20 минут при 180 градусах. ⠀
- Выложить начинку внутрь и выпекать еще 10-15 минут. ⠀
- Украсить ягодами.