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Сирні човники, де сир є і в тісті – простий рецепт красивого сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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20 січня, 07:01
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Цей сніданок ще й швидкий, на нього треба трохи більше 30 хвилин. Авторка рецепта пропонує не використовувати цукор, а замість нього взяти будь-які інші підсолоджувачі
Сирні човники
Сирні човники / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Коли сир на сніданок – це вже добре, а коли він потрапляє у легку випічку – просто чудово. Наприклад, можна зробити конвертики, в них начинки більше, ніж тіста.

А можна спекти човники, для основи яких теж потрібний сир. Тобто максимально сирним сніданком ви будете забезпечені.

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Фублогерка pp.food_recepts пропонує взяти 30 г борошна для основи човників. Якщо сир вологий, то його знадобиться трохи більше.

Сирні човники

Сирні човники
Сирні човники / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Інгредієнти:

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  • сир – 200 г;
  • борошно – 30 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • підсолоджувач – за смаком.

Для начинки:

  • м'який сир – 125 г;⠀
  • підсолоджувач – за смаком;
  • ягоди – для прикраси.

Не менш ситною виходить і сирна піца. Її рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Усі інгредієнти для основи з'єднати. Сформувати човники з невеликими бортиками і випікати 20 хвилин за 180 градусів. ⠀
  2. Викласти начинку всередину та випікати ще 10-15 хвилин. ⠀
  3. Прикрасити ягодами.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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