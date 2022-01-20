Сирні човники, де сир є і в тісті – простий рецепт красивого сніданку

Цей сніданок ще й швидкий, на нього треба трохи більше 30 хвилин. Авторка рецепта пропонує не використовувати цукор, а замість нього взяти будь-які інші підсолоджувачі

Сирні човники / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Коли сир на сніданок – це вже добре, а коли він потрапляє у легку випічку – просто чудово. Наприклад, можна зробити конвертики, в них начинки більше, ніж тіста.

А можна спекти човники, для основи яких теж потрібний сир. Тобто максимально сирним сніданком ви будете забезпечені.

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Фублогерка pp.food_recepts пропонує взяти 30 г борошна для основи човників. Якщо сир вологий, то його знадобиться трохи більше.

Сирні човники

Сирні човники / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Інгредієнти:

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сир – 200 г;

борошно – 30 г;

яйце – 1 шт.;

підсолоджувач – за смаком.

Для начинки:

м'який сир – 125 г;⠀

підсолоджувач – за смаком;

ягоди – для прикраси.

Не менш ситною виходить і сирна піца. Її рецепт знайдете тут.

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Як приготувати: