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Сніданок за 30 хвилин: як приготувати сирні кошики з яйцем

Ірина Маслова
3 лютого, 07:03
Як видно, зовні ці кошики дуже схожі на хачапурі по-аджарськи. От тільки вони не такі важкі для організму, випікаються на рисовому борошні. Тісто замішується впродовж 10 хвилин, запікаються кошики за 20 хвилин

Кошики або човники – дуже приваблива подача їжі. Вони можуть бути солодкими, коли є сир, підсолоджувач та ягоди, а бувають солоними, куди в начинку кладеться твердий сир.

За бажання частину сиру можна взяти для начинки. Для цих кошиків він іде у тісто.

Сирні кошики з яйцем / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Рецепт від pp.food_recepts.

Сирні кошики з яйцем

Інгредієнти:

  • сир 5% – 400 г;
  • яйце – 4 шт.;
  • борошно рисове – 100 г;
  • сир твердий – 150 г;
  • сіль, чорний перець, спеції.

Тут знайдете три рецепти начинок для човників із картоплі.

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Як приготувати:

  1. Для тіста змішати сир, два яйця, з борошном, сіллю, спеціями. Ретельно перемішати. Додати 100 г твердого тертого сиру. Сформувати кошики.
  2. Відправити у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.
  3. Дістати кошики, викласти тертий сир (50 г), вбити по яйцю та запікати ще 10 хвилин.