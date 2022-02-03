Сніданок за 30 хвилин: як приготувати сирні кошики з яйцем

Кошики або човники – дуже приваблива подача їжі. Вони можуть бути солодкими, коли є сир, підсолоджувач та ягоди, а бувають солоними, куди в начинку кладеться твердий сир.

За бажання частину сиру можна взяти для начинки. Для цих кошиків він іде у тісто.

Сирні кошики з яйцем / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Рецепт від pp.food_recepts.

Сирні кошики з яйцем

Інгредієнти:

сир 5% – 400 г;

яйце – 4 шт.;

борошно рисове – 100 г;

сир твердий – 150 г;

сіль, чорний перець, спеції.

Тут знайдете три рецепти начинок для човників із картоплі.

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Як приготувати: