Зеленая шакшука – как обеспечить себе витаминный завтрак

Эта яичница из Израиля. Говорить о том, что подобных ей нет, – неправильно. Похожую – менемен – готовят в Турции.

Отличительная черта шакшуки – это ее пестрое разнообразие, как правило состоящее из зелени и овощей, в частности помидоров.

Зеленая шакшука / Фото: www.mashed.com

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Эта зеленая, потому что нужны шпинат и зеленый лук. Сытнее она будет, если добавить тертый твердый сыр и брынзу или фету.

Перед подачей полейте шакшуку оливковым маслом, а рядом положите несколько поджаренных ломтиков хлеба.

Рецепт со страницы Мashed.com.

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Зеленая шакшука на завтрак

Шакшука на завтрак / Фото: instagram.com/negotoviashchy/

Ингредиенты:

1 луковица, нарезанная;

3 зеленых лука, нарезанных;

4 зубчика чеснока, измельчить;

350 г шпината;

щепотка мускатного ореха;

соль, перец;

100 г тертого сыра;

4 яйца;

100 г измельченной феты.

Здесь читайте, как сделать королевский завтрак. Для него тоже нужны яйца.

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Как приготовить:

Разогрейте духовку до 170 градусов. Обжарьте лук, зеленый лук и чеснок до появления аромата. Добавляйте шпинат порциями, приправьте мускатным орехом, солью и перцем. Готовьте минуту. Добавьте половину тертого сыра. Сделайте в шпинате четыре углубления и влейте в каждое по яйцу. Накройте крышкой и готовьте, пока белки не начнут схватываться. Посыпьте сыром и фетой, запекайте несколько минут. Полейте шакшуку маслом и подавайте.

Подробней об этом завтраке смотрите в видео.

Рецепт яиц в лаваше к завтраку найдете здесь.