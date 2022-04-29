Зелена шакшука – як забезпечити собі вітамінний сніданок

Ця яєчня з Ізраїлю. Казати про те, що подібних їй немає, – неправильно. Схожу – менемен – готують у Туреччині.
Відмінна риса шакшуки – це її строкате розмаїття, яке, як правило, забезпечується зеленню та овочами, зокрема помідорами.
Зелена шакшука / Фото: www.mashed.com
Ця зелена, бо потрібні шпинат та зелена цибуля. Ситніше вона буде, якщо додати тертий твердий сир та бринзу або фету.
Перед подачею полийте шакшуку оливковою олією, а поруч покладіть кілька підсмажених скибочок хліба.
Рецепт зі сторінки Мashed.com.
Зелена шакшука на сніданок
Шакшука на сніданок / Фото: instagram.com/negotoviashchy/
Інгредієнти:
- 1 цибулина, нарізана;
- 3 зелені цибулі, нарізані;
- 4 зубчики часнику, подрібнити;
- 350 г шпинату;
- щіпка мускатного горіха;
- сіль, перець;
- 100 г тертого сиру;
- 4 яйця;
- 100 г подрібненої фети.
Тут читайте, як зробити королівський сніданок. Для нього також потрібні яйця.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 170 градусів.
- Обсмажте цибулю, зелену цибулю та часник до появи аромату. Додайте шпинат порціями, приправте мускатним горіхом, сіллю та перцем. Готуйте хвилину.
- Додайте половину тертого сиру. Зробіть у шпинаті чотири заглиблення та влийте у кожне по яйцю. Накрийте кришкою і готуйте, доки білки не почнуть схоплюватися.
- Посипте сиром і фетою, запікайте кілька хвилин.
- Полийте шакшуку олією та подавайте.
Докладніше про цей сніданок дивіться у відео.
Рецепт яєць у лаваші до сніданку знайдете тут.