Зелена шакшука – як забезпечити собі вітамінний сніданок

Ця яєчня з Ізраїлю. Казати про те, що подібних їй немає, – неправильно. Схожу – менемен – готують у Туреччині.

Відмінна риса шакшуки – це її строкате розмаїття, яке, як правило, забезпечується зеленню та овочами, зокрема помідорами.

Зелена шакшука / Фото: www.mashed.com

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Ця зелена, бо потрібні шпинат та зелена цибуля. Ситніше вона буде, якщо додати тертий твердий сир та бринзу або фету.

Перед подачею полийте шакшуку оливковою олією, а поруч покладіть кілька підсмажених скибочок хліба.

Рецепт зі сторінки Мashed.com.

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Зелена шакшука на сніданок

Шакшука на сніданок / Фото: instagram.com/negotoviashchy/

Інгредієнти:

1 цибулина, нарізана;

3 зелені цибулі, нарізані;

4 зубчики часнику, подрібнити;

350 г шпинату;

щіпка мускатного горіха;

сіль, перець;

100 г тертого сиру;

4 яйця;

100 г подрібненої фети.

Тут читайте, як зробити королівський сніданок. Для нього також потрібні яйця.

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Як приготувати:

Розігрійте духовку до 170 градусів. Обсмажте цибулю, зелену цибулю та часник до появи аромату. Додайте шпинат порціями, приправте мускатним горіхом, сіллю та перцем. Готуйте хвилину. Додайте половину тертого сиру. Зробіть у шпинаті чотири заглиблення та влийте у кожне по яйцю. Накрийте кришкою і готуйте, доки білки не почнуть схоплюватися. Посипте сиром і фетою, запікайте кілька хвилин. Полийте шакшуку олією та подавайте.

Докладніше про цей сніданок дивіться у відео.

Рецепт яєць у лаваші до сніданку знайдете тут.