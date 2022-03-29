Королівський сніданок з простої яєчні – потрібні помідор, трохи сиру та хліб

Яєчні бувають вишуканими, як французькі яйця кокот, бувають дуже ситними, як грузинська чирбулі.
А бувають по-домашньому затишними і рідними. Для більшої ситності візьміть хліб. Його потрібно обсмажити з цибулею до золотавого кольору.
Сік помідора та трохи вершкового масла просочать його неймовірними ароматами.
Далі по темі
Фудблогерка Ольга Матвій радить урізноманітнити свій рецепт і додати часник, болгарський перець і трохи сала.
Яєчня з помідорами, цибулею, сиром та хлібом
Інгредієнти:
- цибуля – 1/4 частина;
- помідор – 1 шт.;
- яйця – 3 шт.;
- сир – 50 г;
- хліб – 2 шматочки:
- вершкове масло – 1 ч. л.;
- сіль, перець, зелень.
Рецепт яєчні песто, яка здійснила маленьку революцію в TikTok, знайдете тут.
Як приготувати:
- Цибулю дрібно нарізати, сир натерти дрібно. Хліб та половину помідора нарізати кубиками.
- Обсмажити цибулю до прозорості. Додати трохи солі та перцю. Додати помідори. Готувати кілька хвилин.
- Яйця трохи збити, посолити.
- У сковороду додати хліб, злегка обсмажити. Додати вершкове масло.
- Влити яйця, одразу додати сир і присипати зеленню. Зменшити вогонь та смажити до готовності білка.
Весь процес докладно можна переглянути у відео.