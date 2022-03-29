Королівський сніданок з простої яєчні – потрібні помідор, трохи сиру та хліб

Хліб краще брати білий, він обсмажуватиметься з цибулею та помідорами. Якщо любите часник, додайте його за смаком наприкінці приготування

Яєчня з помідорами, хлібом - рецепт / Фото: Depositphotos

Яєчні бувають вишуканими, як французькі яйця кокот, бувають дуже ситними, як грузинська чирбулі.

А бувають по-домашньому затишними і рідними. Для більшої ситності візьміть хліб. Його потрібно обсмажити з цибулею до золотавого кольору.

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Сік помідора та трохи вершкового масла просочать його неймовірними ароматами.

Фудблогерка Ольга Матвій радить урізноманітнити свій рецепт і додати часник, болгарський перець і трохи сала.

Яєчня з помідорами, цибулею, сиром та хлібом

Яєчня з сиром та помідорами / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

цибуля – 1/4 частина;

помідор – 1 шт.;

яйця – 3 шт.;

сир – 50 г;

хліб – 2 шматочки:

вершкове масло – 1 ч. л.;

сіль, перець, зелень.

Рецепт яєчні песто, яка здійснила маленьку революцію в TikTok, знайдете тут.

Як приготувати:

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Цибулю дрібно нарізати, сир натерти дрібно. Хліб та половину помідора нарізати кубиками. Обсмажити цибулю до прозорості. Додати трохи солі та перцю. Додати помідори. Готувати кілька хвилин. Яйця трохи збити, посолити. У сковороду додати хліб, злегка обсмажити. Додати вершкове масло. Влити яйця, одразу додати сир і присипати зеленню. Зменшити вогонь та смажити до готовності білка.

Весь процес докладно можна переглянути у відео.