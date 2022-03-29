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Королівський сніданок з простої яєчні – потрібні помідор, трохи сиру та хліб

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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29 березня, 07:02
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Хліб краще брати білий, він обсмажуватиметься з цибулею та помідорами. Якщо любите часник, додайте його за смаком наприкінці приготування
Яєчня з помідорами, хлібом - рецепт
Яєчня з помідорами, хлібом - рецепт / Фото: Depositphotos

Яєчні бувають вишуканими, як французькі яйця кокот, бувають дуже ситними, як грузинська чирбулі.

А бувають по-домашньому затишними і рідними. Для більшої ситності візьміть хліб. Його потрібно обсмажити з цибулею до золотавого кольору.

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Сік помідора та трохи вершкового масла просочать його неймовірними ароматами.

Фудблогерка Ольга Матвій радить урізноманітнити свій рецепт і додати часник, болгарський перець і трохи сала.

Яєчня з помідорами, цибулею, сиром та хлібом

Яєчня з сиром та помідорами
Яєчня з сиром та помідорами / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • цибуля – 1/4 частина;
  • помідор – 1 шт.;
  • яйця – 3 шт.;
  • сир – 50 г;
  • хліб – 2 шматочки:
  • вершкове масло – 1 ч. л.;
  • сіль, перець, зелень.

Рецепт яєчні песто, яка здійснила маленьку революцію в TikTok, знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Цибулю дрібно нарізати, сир натерти дрібно. Хліб та половину помідора нарізати кубиками.
  2. Обсмажити цибулю до прозорості. Додати трохи солі та перцю. Додати помідори. Готувати кілька хвилин.
  3. Яйця трохи збити, посолити.
  4. У сковороду додати хліб, злегка обсмажити. Додати вершкове масло.
  5. Влити яйця, одразу додати сир і присипати зеленню. Зменшити вогонь та смажити до готовності білка.

Весь процес докладно можна переглянути у відео.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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