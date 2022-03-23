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Золотистые блины на завтрак – кроме обычной муки, нужна кукурузная

23 марта, 07:06
Блины получаются сочными, слегка сладковатыми. Поэтому подавать их можно как с паштетами, так и с вареньем и джемом

Это немного особенные блины, у них – непривычная текстура. Они не будут плотными, так как в тесто пойдут сода и разрыхлитель одновременно.

Дальше – обычные действия для идеальных блинов: не должно быть комочков, а жарить их нужно на хорошо прогретой сковороде.

Кукурузные блины / Фото: www.mashed.com

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Рецепт нашли на сайте Мashed.com.

Кукурузные блины

Ингредиенты:

  • 150 г муки;
  • 100 г кукурузной муки;
  • 1 стакан молока;
  • 2 яйца;
  • 2 ст. л. сахара;
  • по ½ ч. л. соды, разрыхлителя;
  • 4 ст. л. сливочного масла, растопленного.

А в Грузии из кукурузной муки пекут лепешки мчади, их простой рецепт читайте здесь.

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Как приготовить:

  1. Соедините все ингредиенты. Взбивайте, пока тесто не станет однородным и не исчезнут комочки.
  2. Нагрейте сковороду на среднем огне. Смажьте растительным маслом. Жарить по 1,5 минуты с каждой стороны.
  3. Подавайте со сливочным маслом, вареньем, джемом.

Подробности всего процесс приготовления этих блинов смотрите в ролике.