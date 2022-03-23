Золотаві млинці на сніданок – крім звичайного борошна, потрібне кукурудзяне

Це дещо особливі млинці. У них – незвична текстура. Вони не будуть щільними, адже в тісто підуть сода та розпушувач водночас.

Далі – звичайні дії для ідеальних млинців: не має бути грудочок, а смажити їх треба на добре прогрітій сковороді.

Кукурудзяні млинці / Фото: www.mashed.com

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Рецепт знайшли на сайті Мashed.com.

Кукурудзяні млинці

Інгредієнти:

150 г борошна;

100 г кукурудзяного борошна;

1 склянка молока;

2 яйця;

2 ст. л. цукру;

по 1/2 ч. л. соди, розпушувача;

4 ст. л. вершкового масла, розтопленого.

А в Грузії з кукурудзяного борошна печуть коржі мчаді, їхній простий рецепт читайте тут.

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Як приготувати:

З'єднайте усі інгредієнти. Збивайте, доки тісто не стане однорідним і не зникнуть грудочки. Нагрійте сковороду на середньому вогні. Змастіть олією. Смажте по 1,5 хвилини з кожного боку. Подавайте з вершковим маслом, варенням, джемом.

Подробиці всього процесу приготування цих млинців дивіться у ролику.