Зразы князя Радзивилла – рецепт красивого мясного блюда

Мясных блюд с интересной интерпретацией и названием существует много. Пока что в этом плане лидирует эстонский рулет "Длинный мальчик" с вареным яйцом внутри.
Название этих зраз из Польши носит имя князя Радзивилла.
Радзивилловские зразы / Фото: instagram.com/vinegretteblog/
Именно в его доме, на приеме по поводу восхождения на престол короля Генриха ІІІ Валуа, подали это блюдо.
Оно было настолько изумительным, что следующий королевский кубок был поднят за князя и его поваров.
Как сообщают на сайте Kuron.com.pl, радзивилловские зразы подавали с гречкой или укладывали в полые батоны из цельнозернового хлеба, поливали соусом и запекали.
Радзивилловские зразы
Радзивилловские зразы / Фото: bookandcook.pl
Ингредиенты:
- 1 кг хорошей говядины;
- 250 г бекона;
- 250 г цельнозернового хлеба;
- 1 яйцо;
- 4 луковицы;
- 250 мл сливок 22%;
- мука;
- 250 г сливочного масла для обжаривания;
- соль, перец, специи.
И еще три рецепта мясных зраз найдете здесь.
Как приготовить:
- Нарезать говядину ломтиками и отбить каждый ломтик смоченным в воде молотком через пленку.
- Бекон, обрезки говядины, лук и хлеб дважды пропустить через мясорубку. Добавить яйцо и специи, соль и перец, перемешать.
- Добавить начинку на ломтики говядины, завернуть и связать нитью.
- Обвалять в муке и обжарить на горячем масле до золотистого цвета со всех сторон.
- Протушить зразы на слабом огне, в конце влить сливки и готовить еще 20-25 минут.