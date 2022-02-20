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Зразы князя Радзивилла – рецепт красивого мясного блюда

Ирина Маслова
20 февраля, 12:39
В этих зразах начинка из бекона, лука и хлеба. По легенде, самые первые радзивилловские мясные рулеты были с грибами и солеными огурцами

Мясных блюд с интересной интерпретацией и названием существует много. Пока что в этом плане лидирует эстонский рулет "Длинный мальчик" с вареным яйцом внутри.

Название этих зраз из Польши носит имя князя Радзивилла.

Радзивилловские зразы / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Именно в его доме, на приеме по поводу восхождения на престол короля Генриха ІІІ Валуа, подали это блюдо.

Оно было настолько изумительным, что следующий королевский кубок был поднят за князя и его поваров.

Как сообщают на сайте Kuron.com.pl, радзивилловские зразы подавали с гречкой или укладывали в полые батоны из цельнозернового хлеба, поливали соусом и запекали.

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Радзивилловские зразы

Радзивилловские зразы / Фото: bookandcook.pl

Ингредиенты:

  • 1 кг хорошей говядины;
  • 250 г бекона;
  • 250 г цельнозернового хлеба;
  • 1 яйцо;
  • 4 луковицы;
  • 250 мл сливок 22%;
  • мука;
  • 250 г сливочного масла для обжаривания;
  • соль, перец, специи.

И еще три рецепта мясных зраз найдете здесь.

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Как приготовить:

  1. Нарезать говядину ломтиками и отбить каждый ломтик смоченным в воде молотком через пленку.
  2. Бекон, обрезки говядины, лук и хлеб дважды пропустить через мясорубку. Добавить яйцо и специи, соль и перец, перемешать.
  3. Добавить начинку на ломтики говядины, завернуть и связать нитью.
  4. Обвалять в муке и обжарить на горячем масле до золотистого цвета со всех сторон.
  5. Протушить зразы на слабом огне, в конце влить сливки и готовить еще 20-25 минут.