10 салатів вересня, які ви захочете готувати цілий рік

Вересень – зручний місяць для яскравого розмаїття салатів. Не просто овочевих, а вишуканих з несподіваним поєднанням інгредієнтів. Наприклад, груша прекрасно смакує із селерою в компанії з м'яким сиром, а інжир в поєднанні з прошуто – справді розкішна святкова страва. Якщо любите готувати салати з м'ясом або птицею, спробуйте салат з качкою і пряною сливою.

Теплий салат з куркою, баклажанами і перцем під горіховою заправкою

Теплий салат з куркою, баклажаном в горіховій заправці / Фото: instagram.com/salaty.zakuski/

Рецепти салатів вересня / Фото: instagram.com/yuliaburg/

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Інгредієнти

2 шт. баклажани

2 шт. томати

1 шт. перець болгарський

100 г курка відварна або смажена

листя салату

Для заправки

100 г яблучне пюре

по 2 ст. л. соєвий соус, оливкова олія

1 ст. л. яблучний оцет 6%

20 г арахіс солоний

1 зуб. часник

Спосіб приготування

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Для заправки горіхи подрібнити в блендері або в ступці. У яблучне пюре ввести подрібнений часник, соєвий соус, олію, оцет і горіхи. Добре збити. Баклажани і перець нарізати і опустити в киплячу воду на 3-4 хвилини, відкинути на друшляк. Посолити, поперчити, обсмажити у борошні кілька хвилин. На тарілку викласти листя салату, баклажани, перець, курку, томати, заправити соусом.

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Салат "Вальдорф"

Салат "Вальдорф" / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

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1 куряча грудка

1/3 склянки волоських горіхів

1/2 білої цибулини

1 яблуко Грені Сміт

1 ск. винограду без кісточок

2 стебла селери

80 мл майонезу (бажано домашнього)

1 ст. л. оливкової або соняшникової олії

1 ст. л. лимонного соку

сіль, мелений чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

Очистити і тонко нарізати овочі і фрукти. Виноградини, якщо вони великі, розрізати навпіл; селеру очистити від жорстких зовнішніх волокон і нарізати скибками завтовшки 3-5 мм, як і очищені від серцевини яблука. Скибочки яблук збризнути лимонним соком і перемішати. Приготувати домашній майонез і додати в нього дрібно нарізану цибулю. Курячі грудки відбити між двома листами харчової плівки або пергаменту завтовшки до 1,5 см. Рясно приправити сіллю і перцем, обсмажити в олії на середньому вогні. Дати охолонути 10 хвилин перед складанням салату. Нарізати курячі відбивні на скибочки або кубики завтовшки 1 см. Викласти в миску, посипати рубаними волоськими горіхами, залишити кілька половинок, щоби прикрасити салат при подачі. Додати інші інгредієнти, сіль і перець за смаком.

Салат із селерою і яблуком

Салат з селерою і яблуком / Фото: instagram.com/baranova8807/

Інгредієнти

по 3-4 шт. яблука, стебла селери

150 г волоських горіхів

30 шт. виноградин

зелень для прикраси

Для заправки

1/2 склянки майонезу або сметани

1 ч. л. з гіркою діжонської гірчиці

1/2 ч. л. солі

1/4 ч. л. меленого чорного перцю

Спосіб приготування

Яблука очистити від серцевини і нарізати соломкою. Стебла селери теж нарізаємо тонкою соломкою. Горіхи злегка обсмажити на сухій сковороді. Остудити і порубати ножем залишивши 4-5 ядер цілими для прикраси Виноград розрізати навпіл. Змішати всі інгредієнти для заправки. У салатник викласти яблука, стебла селери, горіхи і виноград. Перемішати. Додати заправку і знову добре перемішати.

Салат з копченою куркою і виноградом

Салат з копченою куркою і виноградом / Фото: instagram.com/oksanaqueenbishkek/

Інгредієнти

200 г курка холодного копчення

25 шт. виноград без кісточок

салат айсберг

2 ст. л. кедрові горіхи

1 шт. волоський горіх

Для заправки

3 ст. л. оливкова олія

1 ст. л. яблучний оцет

1 шт. жовток

сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Ягоди винограду розрізати навпіл. Салат крупно нарізати або нарвати руками. Для заправки змішати жовток одного яйця з оливковою олією до однорідної консистенції, додати решту інгредієнтів. Курку нарізати тонкою соломкою. Горіхи підсмажити на сухій сковороді. Волоський горіх подрібнити. Викласти листя салату в тарілку, на них – курку, виноград, полити заправкою і посипати горіхами.

Салат з грушею і селерою

Рецепти салатів з грушею / Фото: Pixabay

Інгредієнти

4 стебла селери

2 груші "Бартлет"

1/2 склянки смажених волоських горіхів, подрібнених

75 г блакитного сиру

6 листя латуку

Для заправки

2 ст. л меду

2 ст. л. яблучного оцту

мелений чорний перець, сіль – за смаком

Спосіб приготування

Розріжте стебла селери уздовж навпіл і перекладіть у миску з крижаною водою. Залиште на 15 хвилин, просушіть і наріжте. Груші за бажанням очистіть. Видаліть серцевину, наріжте кубиками або скибками. Викладіть груші, селеру, горіхи і шматочки блакитного сиру на салатні листя. У мисці змішайте яблучний оцет, мед, трохи солі та перцю. Оцет можна замінити столовою ложкою лимонного соку. Полийте салат з грушею заправкою і подавайте.

Курячий салат з виноградом

Салат з авокадо, куркою і виноградом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 невеликий пучок листового салату

1 куряча грудка (відварена)

2 стебла селери

250 г винограду без кісточок (переважно суміші зеленого і червоного)

1 – 1/2 шт. авокадо

100 г консервованого або відвареного нуту

2 ст. л. підсмажених волоських горіхів

1/2 склянки натурального йогурту або 2.ст. л. суміші оливкової олії з лимонним соком

1/2 ч. л. карі або за смаком

сіль і чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

Салат помити і порвати руками в миску. Курячі грудки довільно нарізати. Селеру дрібно нарубати, виноград зняти з грон. Авокадо почистити і нарізати кубиками або часточками. Змішати всі інгредієнти. Посолити, поперчити, додати карі. Заправити салат йогуртом або лимонним соком з оливковою олією.

Осінній салат з баклажанів з помідорами

Теплий салат з баклажанів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 баклажан

1 помідор

1/2 шт. великої червоної цибулини

Невеликий пучок базиліка

Невеликий пучок м'яти

Невеликий пучок тархуна

2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin

2 ст. л. оцту

щіпка сумаху

Для заправки

1 зубчик часнику

2 ст. л. оливкової олії Extra Virgin

1 щіпка морської солі

Спосіб приготування

Баклажан нарізати товстими кружальцями, викласти в миску, влити 2 ст. ложки оливкової олії і все перемішати. Розігріти сковороду-гриль, викласти кружальця баклажана і обсмажувати по 3-4 хвилини з кожного боку. Помідор нарізати великими часточками. Цибулю почистити і нарізати великими часточками. Залити цибулю оцтом і дати йому злегка замаринувати, потім оцет злити. Приготувати заправку: часник почистити і розтерти в ступці разом із сіллю в пюре, потім влити оливкову олію і ще раз усе розтерти.

Салат з качкою і сливою

Салат з качкою та сливою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для салату

1 ст. л. оливкової олії

сіль і перець

1/2 ч. л. сушеного коріандру

2 хороші качині грудки

4 ст. л. рідкого меду

1 середній пакет салатного міксу

Для пряних слив

4 стиглих сливи

2/3 склянки червоного вина

4 гвоздики, 3 стручки кардамону, 1/2 палички кориці

1 ст. л. цукру

Для заправки

мед

гірчиця

лимонний сік/бальзамічний оцет

оливкова олія

Спосіб приготування

Розріжте кожну сливу приблизно на шість частин, видаливши кісточки. Додайте в невелику каструлю сливи, вино, спеції і цукор. Залиште на повільному вогні мінімум на 10 хвилин. Дістаньте сливи і відкладіть, залишивши рідина випаровуватися. Тим часом зробіть насічки на качиних грудках, надрізавши шкіру з інтервалом в 1 см. Приправте сіллю, перцем і коріандром. Попередньо нагрійте духовку до 180 градусів, а потім на плиті розігрійте сковороду з оливковою олією. Обсмажуйте качині грудки шкіркою вниз 3-4 хвилини або до золотистого кольору. Переверніть грудку, злийте жир зі сковороди і помістіть у духовку, збризніть медом і готуйте ще 5-7 хвилин у духовці. Накрийте їх фольгою. Грудки залишатимуться рожевими всередині. Тим часом приготуйте салат, додайте сливи. Потім наріжте качку тонкими скибочками, додайте в салат. Заправте сумішшю меду, гірчиці, лимонного соку/бальзамічного оцту і оливкової олії.

Салат з груші з блакитним сиром і руколою

Салат з груші з блакитним сиром і руколою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 великий пучкок руколи

1 стигла груша з щільною м'якоттю

100 г сиру дор блю або будь-якого іншого сиру з блакитною пліснявою

жменю смажених горіхів – кешью, волоських або кедрових

оливкова олія

світлий бальзамічний оцет

сіль, перець

Спосіб приготування

Руколу замочити на 30 хвилин у холодній воді, помити і обсушити. Грушу почистити і нарізати кубиками або тонкими скибочками. Викласти на тарілку зелень, зверху розкласти шматочки груші і блакитного сиру. Додати горішки. Посипати салат сіллю і перцем, скропити оливковою олією і бальзамічним оцтом.

Салат з інжиру з прошуто і сиром

Салат з інжиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

5 шт. свіжий інжир

1 пучок руколи або салатний мікс

100-150 г козячий сир або з пліснявою

75 г пармська шинка, прошуто або хамон

жменя горіхів

3 ст. л. оливкова олія

2 ч. л. мед

1-2 ч. л. лимонний сік

сіль – за смаком

Спосіб приготування

Інжир помити і розрізати на 4-8 частин. Руколу крупно нарізати або порвати руками. Шинку злегка підсмажити на сковороді без жиру, щоб вона дала аромат. Горіхи підсушити в духовці або на сковороді. Змішати оливкову олію, мед, лимонний сік і сіль для заправки. Викласти на тарілку руколу, шинку, горіхи, інжир, нарізаний сир, заправити і перемішати. Подавати салат з інжиром одразу після приготування.

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