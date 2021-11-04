3 презентабельні рецепти курячих ніжок на день народження

Курячі ніжки – вигідний продукт у двох напрямках. Їх можна відварити та використовувати м'ясо у чудових салатах, другий варіянт – з дуже простих інгредієнтів створити справді святкові страви до дня народження.
Куряче-сирні ніжки від favorite_food2019 запікаються в духовці з моцарелою, для ніжок у вершковому соусі від valentina_snida потрібна сметана і трохи молока, а для рецепта з медово-соєвою глазур'ю від alionavaskovskaia м'ясо маринується близько години.
Рецепти курячих ніжок на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні
Курячі ніжки в медово-соєвій глазурі
Курячі ніжки в медово-соєвій глазурі / Фото: instagram.com/alionavaskovskaia/
Інгредієнти:
- Курячі гомілки – 1 кг
- Соєвий соус – 30 мл
- Яблучний оцет, мед, гірчиця – по 1 ч. л.
- Часник, кунжут – по 10 г
- Паприка – 1/2 ч. л.
- Приправа до курки
- Сіль, перець – за смаком
- Кунжут – для подачі
Для медової глазурі:
- Мед – 1 ст. л.
- Соєвий соус – 2 ст. л.
Як приготувати:
- Курячі гомілки ретельно промити і просушити паперовим рушником.
- Для маринаду з'єднати соєвий соус, яблучний оцет, мед, кетчуп, часник, паприку, гірчицю, сіль, перець та приправи до курки. Маринувати щонайменше 1 годину.
- Викласти ніжки на лист і запікати за 180 градусів 45 хвилин.
- Поєднати інгредієнти для глазурі, змастити м'ясо і посипати кунжутом. Запікати ще 15 хвилин до утворення карамельної скоринки.
Курячі ніжки у вершковому соусі
Курячі ніжки у вершковому соусі / Фото: instagram.com/valentina_snida
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Інгредієнти:
- Курячі ніжки – 1 кг⠀
- Велика цибулина – 1 шт.
- Часник – 3 зуб.
- Сметана – 5 ст. л.
- Молоко – 30 мл
- Сіль, паприка, приправа до курки, орегано
Як приготувати:⠀
- На добре розігрітій сковороді обсмажити до золотавої скоринки курку.
- Часник подрібнити. До ніжок додати трохи води та часник. Тушкувати 3 хвилини.
- Нарізати півкільцями цибулю. Додати до ніжок, тушкувати до м'якості цибулі.
- Додати сметану, сіль, спеції і трохи молока. Тушкувати на середньому вогні 15 хвилин. Прикрасити зеленню під час подачі.
Куряче-сирні ніжки
Куряче-сирні ніжки / Фото: instagram.com/favorite_food2019/
Інгредієнти:
- Курячі ніжки – 8 шт.
- Кип'ячена вода – 1 склянка
- Лаврове листя – 2 шт.
- Картопляне пюре – 200 г
- Паприка – 1 ч. л.
- Моцарела – 150 г
- Яйця, борошно, панірувальні сухарі – для панірування
- Сіль, перець, італійські трави – за смаком
Як приготувати:
- Курячі ніжки посолити, поперчити, додати прованські трави і підсмажити до золотавої скориночки. Залити водою і тушкувати на середньому вогні 20-30 хвилин, додавши лаврове листя. М'ясо відокремити від ніжок (кісточки не викидати).
- М'ясо подрібнити, додати картопляне пюре та 100 г сиру, перемішати. З отриманої суміші сформувати коржики, усередину покласти кісточку і сформувати форму ніжки.
- Обваляти ніжку в яйці, потім у борошні, знову в яйці та наприкінці в панірувальних сухарях.
- Запікати на застеленому деко 10-15 хвилин за 180 градусів.