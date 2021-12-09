3 різних "Гранатових браслетів" на Новий рік-2022

"Гранатовий браслет" – новорічна класика. Попри те, що його не дуже зручно їсти через зерна граната, багато хто ставить його по центру святкового столу.

Це не новий салат. У тому сенсі, що відомий він не один десяток років, й не дивно, що його варіяцій існує безліч.

Рецепти "Гранатового браслета" на Новий рік-2022 / Фото: freepik.com

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Втім, як цікавих подач і несподіваних інтерпретацій нашого улюбленого оселедця під шубою.

У салат за рецептом ailin271210 потрібен твердий сир, буряк і печериці йдуть у салат від salati__recepti.

Волоські горіхи викладаються шаром у "Гранатовому браслеті" від фудблогерки ginger_na_kuhne.

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Гранатовий браслет з печерицями

Інгредієнти:

Гранат, буряк, куряча грудка – по 1 шт.

Картопля – 3 шт.

Морква – 2 шт.

Печериці – 300 г

Майонез – 200 г

Сіль

Як приготувати:

Картоплю, буряк та моркву відварити. Печериці очистити, порізати невеликими кубиками та обсмажити на олії. Посолити за смаком. Курячі грудки відварити до готовності й порізати невеликими кубиками. На велику круглу тарілку викласти листя салату, а в середину поставити склянку. Навколо склянки першим шаром викласти терту на великій тертці картоплю. Змастити майонезом. Викласти натерту на дрібній тертці моркву, знову змастити майонезом. Викласти нарізану курячу грудку, покрити майонезом. Наступний шар – обсмажені печериці, намазати майонезом. Викласти тертий на дрібній тертці буряк, рясно змастити майонезом. Прикрасити зернами граната.

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"Гранатовий браслет" із сиром

Інгредієнти:

Гранат, куряча грудка – по 1 шт.

Яйця – 3 шт.

Сир – 150-200 г

Цибуля – 1 шт.

Сік лимона

Майонез

Як приготувати:

Курку відварити, розділити на волокна і збризкати соком лимона. Посипати дрібно нарізаною цибулею, попередньо обробленим окропом. Змастити майонезом. Натерти сир. Розкласти на шар курки. Змастити майонезом. Наступний шар – натерте варене яйце. Шар також змастити майонезом. Останній шар – зерна граната.

"Гранатовий браслет" з горіхами

Інгредієнти:

Картопля, морква, яйця – по 3 шт.

Курячий філе, буряк – по 1 шт.

Волоські горіхи – 3-4 шт.

Гранат – 1 великий

Майонез

Як приготувати: