3 незвичайні салати з копченою ковбасою на день народження

Успіх цих салатів безпосередньо залежить від якості ковбаси. У ній не має бути багато жиру. Разом із сусідніми інгредієнтами вона перетвориться на три дуже гідні салати.
У салат з консервованою кукурудзою за рецептом tvoisalat потрібна свіжа морква. Для салату з огірками від vkysnie.bluyda приготуйте заправку зі сметани та гірчиці.
Салати з копченою ковбасою на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні
У "Мексиканський" за рецептом yammy_recepts потрібні готові сухарики зі смаком бекону, можна приготувати їх самостійно з улюбленими спеціями.
Один з цих варіянтів треба обов'язково спробувати, навіть якщо салатне меню до дня народження вже сплановано.
Салат "Мексиканський"
Салат "Мексиканський" / Фото: instagram.com/yammy_recepts/
Інгредієнти:
- Консервована кукурудза – 250 г
- Копчена ковбаса – 200 г
- Плавлений сир – 2 шт.
- Сухарики з беконом
- Зелена цибуля, чері, майонез
Як приготувати:
- Ковбасу очистити та порізати соломкою. Сир натерти. Змішати ковбасу, сир, кукурудзу та сухарики. Додати майонез та добре перемішати.
- Прикрасити дрібно нарізаною зеленою цибулею та чері.
Салат з копченою ковбасою та огірками
Салат з копченою ковбасою та огірками / Фото: instagram.com/vkysnie.bluyda
⠀
Інгредієнти:
- Огірок свіжий – 2 шт.
- Капуста – 1/4 качана
- Болгарський перець – 1 шт.
- Копчена ковбаса – 150 г
- Зелень, сіль
Для заправки:
- Сметана – 3 ст. л.
- Французька гірчиця – 1 ст. л.
- Чорний мелений перець ⠀
Як приготувати:
- Капусту нашаткувати. Свіжі огірки очистити від шкірки, нарізати соломкою.
- Болгарський перець очистити від насіння, порізати соломкою. Ковбасу очистити та нарізати соломкою.
- Дрібно нарізати зелень і додати в салат. Скласти все в салатник, посолити.
- Для заправки змішати сметану, гірчицю та чорний перець. Заправити салат, перемішати.
Читайте також:
3 простих, але барвистих салати з шинкою до дня народження
Салат з копченою ковбасою та консервованою кукурудзою
Салат з копченою ковбасою та консервованою кукурудзою / Фото: instagram.com/tvoisalat
Інгредієнти:
- Ковбаса копчена, морква – по 150 г
- Кукурудза консервована – 100 г
- Сир твердий – 50 г
- Майонез – 2 ст. л.
- Часник – 1-2 зуб.
- Сіль, перець, зелень – за смаком
Як приготувати:
- Моркву очистити, натерти на тертці. Копчену ковбасу очистити від оболонки, нарізати соломкою, додати до моркви.
- Сир натерти на великій тертці та додати до решти інгредієнтів. З бляшанки з кукурудзою злити маринад. Кукурудзу додати до салату.
- Пропустити через прес очищений часник, додати майонез та подрібнену зелень. Посолити, поперчити і перемішати.