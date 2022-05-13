3 способи, як незвичайно та смачно використати сосиски

Зазвичай ми їх відварюємо або обсмажуємо, старанні готують їх у тісті. Але це зовсім не кінець потенціялу наших улюблених сосисок, їх можна використовувати у низці інших рецептів.
Для тих, що нижче, потрібні сосиски без жиру. Варені або копчені вони будуть – непринципово.
Прості та незвичайні рецепти з сосисками / Фото: Колаж: Сьогодні
Швидкий пиріг з молодою капустою – редакційний рецепт, інгредієнти для начинки потрібно трохи припустити на олії.
Кекси від marisha_rybinaзамішуються на воді та олії. Після замісу воно має відпочити 30-40 хвилин.
Для німецького салату за рецептом alexis_food_flowers потрібні мариновані огірки та трохи твердого сиру.
Швидкий пиріг з молодою капустою та сосисками
Інгредієнти:
- 500 г борошна;
- 7 г дріжджів;
- 1 ст. л. цукру (без гірки);
- 50 г олії;
- дрібка солі.
Для начинки:
- 5 штук. сосисок;
- 200 г молодої капусти;
- цибуля, морква – по половинці;
- 50 г сиру;
- яйце;
- спеції, зелень – за смаком.
Як приготувати:
- Дріжджі додати в теплу воду з цукром, додати трохи борошна. Залишити на 20 хвилин.
- Додати решту інгредієнтів, замісити тісто. Залишити у теплому місці на 40-60 хвилин.
- Для начинки підсмажити цибулю, додати нарізану моркву. Потім – нарізані сосиски, трохи підсмажити.
- Додати капусту. Посолити, поперчити, додати зелень.
- Розкачати тісто, покласти начинку, сформувати пиріг, змастити яйцем і посипати тертим сиром.
- Запікати 20 хвилин за температури 180 градусів.
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Кекси "Хот-дог"
Інгредієнти:
- 8 сосисок;
- 200 г кетчупу;
- 2 ч. л гірчиці;
- твердий сир.
Для тіста:
- 200 мл води;
- по 2 ч. л. сухих дріжджів, солі, цукру;
- 4 ст. л. олії;
- 2 яйця;
- близько 600 г борошна.
Як приготувати:
- Сосиски нарізати кубиками, додати кетчуп та гірчицю, перемішати.
- Поєднати всі інгредієнти для тіста, ретельно замісити тісто. Залишити на 40 хвилин під плівкою.
- Тісто розкачати та розділити за формами. Викласти начинку, зверху – тертий сир.
- Випікати за 180 градусів 25 хвилин.
- Прикрасити кекси маринованим огірком, зеленою цибулею.
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Салат із сосисками
Інгредієнти (розраховуйте на свій смак):
- сардельки;
- мариновані огірки;
- сир;
- червона цибуля.
Для заправки:
- оливкова олія;
- трохи розсолу з огірків;
- 1 ч. л. негострої гірчиці;
- сіль, перець, сушений орегано.
Як приготувати.
- Сосиски та огірки нарізати соломкою, з'єднати з тертим сиром.
- Змішати всі інгредієнти для заправки, додати в салат.
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