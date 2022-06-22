3 способи заготовити зелень, щоб зберегти її смак та аромат (фото)

Зараз зелень максимально ароматна та соковита. Якщо ви вже почали готуватись до зими, то зробіть помідори у власному соку з мінімальною кількістю солі, і займіться зеленню.

Зазвичай її сушать і складають у скляні ємності. Краще заморозити її, бажано у вакуумних пакетах.

Як заготовити зелень на зиму

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Ще можна засолити та приготувати пасту з укропу – це допоможе зберегти аромат та смак максимально.

Способами заготівель із зелені поділилися на каналі Колекція рецептів.

Заморожування зелені

Заморожувати можна практично всю зелень

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Це найпоширеніший спосіб. Багато хто використовують звичайні харчові контейнери. Це зручно, але за кілька місяців заморозки зелень вбере запахи інших продуктів.

Хороший вибір – це вакуумні контейнери. Ще використовують прозорі пластикові пляшки з-під молока. У них широка шийка, зелень легко висипається.

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Соління зелені

Засолений кріп на зиму

Цей спосіб дозволить зберегти колір, смак та аромат впродовж року. А використовувати таку зелень можна для перших страв, рагу, тушкованих страв з м'яса та риби, овочів.

Потрібно взяти 200 грамів кропу та 100 грамів петрушки. Обов'язково обріжте стебла, якщо вони дуже тверді.

Зелень потрібно перемішати з кам'яною сіллю. Солі потрібно утричі менше, ніж зелені. Тобто на 300 грамів зелені 100 грамів солі.

Тепер втрамбуйте заготівлю в сухі банки з кришкою. Згодом зелень пустить сік і осяде. Можна дорізати кріп і петрушку та заповнити ємності.

Паста або соус з кропу

Паста або соус з кропу

Ароматна та дуже густа заготівля, чимось схожа на песто. Соус можна подавати до макаронів, використовувати для приготування м'яса, птиці, соусів. Зберігається в холодильнику щонайменше рік.

Потрібно 500 грамів кропу, вимитого і висушеного. Додайте 20 грамів солі, 10 грамів цукру, цедру половини лимона і чайну ложку його соку та 6-8 зубків часнику. Все це заливається 300 грамами соняшникової олії та подрібнються до однорідності в блендері.

Тепер соус можна розливати по сухих банках, не доливаючи доверху. Пасту потрібно залити олією, її шар – не менше одного сантиметра завтовшки. Щільно закрийте кришки та приберіть у холодильник.

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