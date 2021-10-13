7 соковитих рулетів з курки та індички на день народження

Рулети з курки або індички – безумовно презентабельна їжа, до свят і столу до дня народження цілком підходить. Усе залежить, звичайно, від інгредієнтів начинки. Симпатично, коли є овочі яскравих кольорів і соковита зелень. Автори рецептів рекомендують злегка відбити м'ясо, так воно буде соковитіше. І щоб курка вийшла ідеальною, ось 15 важливих лайфхаків.

Рулети з курки з грибами та сиром

Рулети з курки з грибами та сиром / Фото: instagram.com/timanna.pp/

Рецепти курячих рулетів до дня народження / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

Куряче філе – 8 шт.

Печериці – 300 г

Сир слайсами – 4 шт.

Моцарела – 70 г

Вершки 20% – 50 мл

Помідори – 2 шт.

Соєвий соус – 2 ст. л.

Паприка, спеції, сіль, перець

Як приготувати:

Філе замаринувати в суміші соєвого соусу та спецій. Нарізати кубиками гриби і обсмажити на краплі олії до готовності, посолити і поперчити. На кожне філе викласти 1/3 слайсів сиру, трохи грибної начинки, акуратно згорнути в рулет і викласти в форму, змащену олією, швом вниз. Полити вершками. Зверху розподілити нарізані помідори і посипати тертим сиром. Запікати 45 хвилин за 180 градусів.

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Рулети з індички з базиліком і сиром

Рулети з індички з базиліком і сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Філе індички – 1 шт.

Зелений базилік – 1 пучок

Твердий сир – 150 г

Волоські горіхи – 50 г

Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

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Філе помити, обсушити, нарізати скибочками завтовшки 1 см. Відбити з двох боків. Посипати сіллю і перцем. Листя базиліку помити і обсушити, твердий сир нарізати кубиками, горіхи підсмажити на сухій сковороді. Подрібнити все в блендері. Викласти по 1-2 ч. л. маси на кожне філе і сформувати рулети. Загорнути у фольгу і перекласти на деко. Запікати за 200 градусів 40 хвилин до рум'яної скоринки.

Рулет з курки з в'яленими томатами і сиром

Рулет з курки в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Філе індички – 500-700 г

В'ялені томати – 60 г

Сир – 100 г

Базилік, сіль, перець, спеції

Як приготувати:

У філе зробити розрізи не до кінця. Має бути "книга". М'ясо посолити і поперчити, додати спеції. Сир натерти на крупній тертці. Листя базиліку подрібнити. Викласти разом з в'яленими томатами на відбите м'ясо і згорнути рулетом. Обв'язати ниткою. Рулет викласти на деко, вистелене пергаментом, і запікати 40 хвилин за 180 градусів.

Рулет з курки з чорносливом, волоськими горіхами і зеленню

Рулет з курки з чорносливом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Філе – 700 г

Чорнослив – 150 г

Волоські горіхи – 100 г

Панірувальні сухарі – 80 г

Вершкове масло – 20 г

Сирокопчений бекон – 6 скибочок

Зелень петрушки, кмин, перець, сіль – за смаком

Як приготувати:

Філе розрізати уздовж на дві тонкі частини і відбити. Скропити олією, натерти сіллю і перцем, скласти внахлест у вигляді прямокутника. Вершкове масло розтопити, посолити і обсмажити горіхи. Дрібно нарізати чорнослив і петрушку. Кмин розтерти в ступці. Додати обсмажені волоські горіхи і перемішати. На філе викласти скибочки бекону, потім – суміш із чорносливу, горіхів і зелені. Згорнути в рулет і обв'язати кулінарною ниткою. Обваляти в панірувальних сухарях і викласти на деко, застелене пергаментним папером. Накрити фольгою, випікати за 180 градусів 1 годину. Для золотистої скоринки зняти фольгу і готувати ще 15 хвилин.

Рулети з індички із сиром і помідорами

Рулети з індички / Фото: instagram.com/gorbunochek/

Інгредієнти:

Філе – 600 г

Помідори – 2-3 шт.

Сир твердий – 50 г

Сіль, перець, спеції – за смаком

Сметана – 3 ст. л.

Як приготувати:

Філе нарізати слайсами завтовшки 0,5 см і відбити. Посолити, поперчити, додати спеції. На кожен шматочок філе викласти по два кружальця помідорів. Сир нарізати брусками і викласти по 5-6 шт. зверху помідорів. Сформувати рулети. Викласти в форму для запікання, змастити сметаною. Випікати 30-40 хвилин за 180 градусів.

Курячий рулет з яблуками

Курячий рулет з яблуками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Фарш курячий – 450 г

Яблука – 4 шт.

Цибуля, яйце, скибочка білого хліба – по 1 шт.

Молоко, яблучний джем – по 25 мл

Насіння фенхелю – 1,5 ч. л.

Діжонська гірчиця – 1 ст. л.

Сіль, перець, петрушка – за смаком

Олія

Як приготувати:

Цибулю нарізати дрібно, петрушку подрібнити і збити яйце. Хліб замочити в молоці. Яблуко розрізати навпіл, одну половину натерти на крупній тертці. Решту яблук нарізати на дольки, серцевину видалити. Фарш з'єднати з хлібом, додати цибулю, терте яблуко, яйце, петрушку, сіль і перець за смаком. Перемішати. Розділити фарш на 4 частини, сформувати овальні рулети, викласти на деко на відстані одне від одного. Змішатияблука, насіння фенхелю, викласти на деко навколо рулетів. Випікати 10 хвилин за 230 градусів. Змішати яблучний джем з гірчицею. Змастити рулети глазур'ю. Запікати 10-15 хвилин до рум'яної скоринки.

Рулет з курки з болгарським перцем

Рулет з курки з болгарським перцем / Фото: instagram.com/sweetymayya/

Інгредієнти:

Філе – 600 г

Болгарський перець – 3 шт.

Часник – 4 зуб.

Сіль, спеції,

Сметана або йогурт – 2 ст. л.

Гірчиця – 1/3 ч. л.

Як приготувати: