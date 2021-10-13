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7 соковитих рулетів з курки та індички на день народження

Ірина Маслова
13 жовтня, 12:19
Щоб рулети краще та швидше формувалися, були соковитіше, м'ясо потрібно злегка відбити. Варіянти для начинок – гриби, в'ялені помідори, сир, болгарський перець

Рулети з курки або індички – безумовно презентабельна їжа, до свят і столу до дня народження цілком підходить. Усе залежить, звичайно, від інгредієнтів начинки. Симпатично, коли є овочі яскравих кольорів і соковита зелень. Автори рецептів рекомендують злегка відбити м'ясо, так воно буде соковитіше. І щоб курка вийшла ідеальною, ось 15 важливих лайфхаків.

Рулети з курки з грибами та сиром

Рулети з курки з грибами та сиром / Фото: instagram.com/timanna.pp/

Рецепти курячих рулетів до дня народження / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • Куряче філе – 8 шт.
  • Печериці – 300 г
  • Сир слайсами – 4 шт.
  • Моцарела – 70 г
  • Вершки 20% – 50 мл
  • Помідори – 2 шт.
  • Соєвий соус – 2 ст. л.
  • Паприка, спеції, сіль, перець

Як приготувати:

  1. Філе замаринувати в суміші соєвого соусу та спецій. Нарізати кубиками гриби і обсмажити на краплі олії до готовності, посолити і поперчити.
  2. На кожне філе викласти 1/3 слайсів сиру, трохи грибної начинки, акуратно згорнути в рулет і викласти в форму, змащену олією, швом вниз. Полити вершками.
  3. Зверху розподілити нарізані помідори і посипати тертим сиром.
  4. Запікати 45 хвилин за 180 градусів.

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Рулети з індички з базиліком і сиром

Рулети з індички з базиліком і сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Філе індички – 1 шт.
  • Зелений базилік – 1 пучок
  • Твердий сир – 150 г
  • Волоські горіхи – 50 г
  • Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

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  1. Філе помити, обсушити, нарізати скибочками завтовшки 1 см. Відбити з двох боків. Посипати сіллю і перцем.
  2. Листя базиліку помити і обсушити, твердий сир нарізати кубиками, горіхи підсмажити на сухій сковороді. Подрібнити все в блендері.
  3. Викласти по 1-2 ч. л. маси на кожне філе і сформувати рулети.
  4. Загорнути у фольгу і перекласти на деко. Запікати за 200 градусів 40 хвилин до рум'яної скоринки.

Рулет з курки з в'яленими томатами і сиром

Рулет з курки в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Філе індички – 500-700 г
  • В'ялені томати – 60 г
  • Сир – 100 г
  • Базилік, сіль, перець, спеції

Як приготувати:

  1. У філе зробити розрізи не до кінця. Має бути "книга". М'ясо посолити і поперчити, додати спеції.
  2. Сир натерти на крупній тертці. Листя базиліку подрібнити. Викласти разом з в'яленими томатами на відбите м'ясо і згорнути рулетом. Обв'язати ниткою.
  3. Рулет викласти на деко, вистелене пергаментом, і запікати 40 хвилин за 180 градусів.

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Рулет з курки з чорносливом, волоськими горіхами і зеленню

Рулет з курки з чорносливом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Філе – 700 г
  • Чорнослив – 150 г
  • Волоські горіхи – 100 г
  • Панірувальні сухарі – 80 г
  • Вершкове масло – 20 г
  • Сирокопчений бекон – 6 скибочок
  • Зелень петрушки, кмин, перець, сіль – за смаком

Як приготувати:

  1. Філе розрізати уздовж на дві тонкі частини і відбити. Скропити олією, натерти сіллю і перцем, скласти внахлест у вигляді прямокутника.
  2. Вершкове масло розтопити, посолити і обсмажити горіхи.
  3. Дрібно нарізати чорнослив і петрушку. Кмин розтерти в ступці. Додати обсмажені волоські горіхи і перемішати.
  4. На філе викласти скибочки бекону, потім – суміш із чорносливу, горіхів і зелені. Згорнути в рулет і обв'язати кулінарною ниткою.
  5. Обваляти в панірувальних сухарях і викласти на деко, застелене пергаментним папером. Накрити фольгою, випікати за 180 градусів 1 годину. Для золотистої скоринки зняти фольгу і готувати ще 15 хвилин.

Рулети з індички із сиром і помідорами

Рулети з індички / Фото: instagram.com/gorbunochek/

Інгредієнти:

  • Філе – 600 г
  • Помідори – 2-3 шт.
  • Сир твердий – 50 г
  • Сіль, перець, спеції – за смаком
  • Сметана – 3 ст. л.

Як приготувати:

  1. Філе нарізати слайсами завтовшки 0,5 см і відбити. Посолити, поперчити, додати спеції.
  2. На кожен шматочок філе викласти по два кружальця помідорів. Сир нарізати брусками і викласти по 5-6 шт. зверху помідорів. Сформувати рулети.
  3. Викласти в форму для запікання, змастити сметаною.
  4. Випікати 30-40 хвилин за 180 градусів.

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Курячий рулет з яблуками

Курячий рулет з яблуками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Фарш курячий – 450 г
  • Яблука – 4 шт.
  • Цибуля, яйце, скибочка білого хліба – по 1 шт.
  • Молоко, яблучний джем – по 25 мл
  • Насіння фенхелю – 1,5 ч. л.
  • Діжонська гірчиця – 1 ст. л.
  • Сіль, перець, петрушка – за смаком
  • Олія

Як приготувати:

  1. Цибулю нарізати дрібно, петрушку подрібнити і збити яйце. Хліб замочити в молоці.
  2. Яблуко розрізати навпіл, одну половину натерти на крупній тертці. Решту яблук нарізати на дольки, серцевину видалити.
  3. Фарш з'єднати з хлібом, додати цибулю, терте яблуко, яйце, петрушку, сіль і перець за смаком. Перемішати.
  4. Розділити фарш на 4 частини, сформувати овальні рулети, викласти на деко на відстані одне від одного.
  5. Змішатияблука, насіння фенхелю, викласти на деко навколо рулетів.
  6. Випікати 10 хвилин за 230 градусів.
  7. Змішати яблучний джем з гірчицею. Змастити рулети глазур'ю. Запікати 10-15 хвилин до рум'яної скоринки.

Рулет з курки з болгарським перцем

Рулет з курки з болгарським перцем / Фото: instagram.com/sweetymayya/

Інгредієнти:

  • Філе – 600 г
  • Болгарський перець – 3 шт.
  • Часник – 4 зуб.
  • Сіль, спеції,
  • Сметана або йогурт – 2 ст. л.
  • Гірчиця – 1/3 ч. л.

Як приготувати:

  1. Перець нарізати соломкою, зробити надрізи в філе. Посолити, поперчити. Додати спеції.
  2. Сметану змішати з гірчицею і змастити філе зсередини.
  3. Викласти всередину перець і потроху подрібненого часнику. Сформувати рулети.
  4. Запікати 40-50 хвилин за 180 градусів.

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