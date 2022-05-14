Американський бісквіт на гарячому молоці – особливості й тонкощі рецепта

Бісквіти в США використовують дуже часто, наприклад, у неймовірно красивому бостонському пирозі, точніше, торті.

Але до кінця невідомо, чому господині стали називати бісквіт, який замішується на гарячому молоці, американським. Але це не має особливого значення, важливий результат, а він повітряний, м'який та ніжний.

Рецепт американського бісквіту на гарячому молоці

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Крім гарячого молока, ще й вершкове масло треба буде добре підігріти. За всіма правилами американський бісквіт має полежати в холодильнику, загорнутим у плівці. Але це правило можна порушити.

Рецепт зі сторінки zefirka_kat.

Американський бісквіт на гарячому молоці

Американський бісквіт на гарячому молоці

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Інгредієнти:

240 г борошна;

200 г цукру;

4 яйця С1;

70 г вершкового масла;

150 мл молока;

1,5 ч. л. розпушувача;

щіпка ваніліну.

Цей бісквіт можна використовувати для торта "Чарівниця", рецепту якого от уже понад 50 років.

Як приготувати:

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Яйця збити з цукром до пишної піни впродовж 10 хвилин ручним міксером. Маса не буде щільною, але триматиме форму. Борошно з'єднати з розпушувачем та ваніліном. Просіяти в яєчну масу частинами, обережно вимісити, щоб маса не осіла. Молоко разом з маслом довести до кипіння й одразу ввести в тісто в 2-3 прийоми, обережно перемішуючи. Дно форми застелити пергаментом та перелити тісто. Випікати у розігрітій до 170 градусів духовці близько 40 хвилин. Готовність перевіряти шпажкою. Перекласти остигати на решітку.

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