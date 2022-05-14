Американский бисквит на горячем молоке – особенности и тонкости рецепта

Бисквиты в США используют очень часто, например, в красивейшем бостонском пироге, вернее, торте.

Но до конца неизвестно, почему хозяйки стали называть бисквит, который замешивается на горячем молоке, американским. Но это не имеет особого значения, важен результат, а он воздушный, мягкий и нежный.

Рецепт американского бисквита на горячем молоке / Фото: Инстаграм

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Кроме горячего молока, еще и сливочное масло нужно будет хорошо подогреть. По всем правилам американский бисквит должен полежать в холодильнике, завернутым в пленке. Но это правило можно нарушить.

Рецепт со страницы zefirka_kat.

Американский бисквит на горячем молоке

Американский бисквит на горячем молоке / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

240 г муки;

200 г сахара;

4 яйца С1;

70 г сливочного масла;

150 мл молока;

1,5 ч. л. разрыхлителя;

щепотка ванилина.

Этот бисквит можно использовать для торта "Чародейка", рецепту которого вот уже более 50-ти лет.

Как приготовить:

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Яйца взбить с сахаром до пышной пены в течение 10 минут ручным миксером. Масса не будет плотной, но будет держать форму. Муку соединить с разрыхлителем и ванилином. Просеять в яичную массу частями, осторожно вымесить, чтобы масса не опала. Молоко вместе с маслом довести до кипения и сразу ввести в тесто в 2-3 приема, осторожно перемешивая. Дно формы застелить пергаментом и перелить тесто. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке около 40 минут. Готовность проверять шпажкой. Переложить остывать на решетку.

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