Американский бисквит на горячем молоке – особенности и тонкости рецепта

Бисквиты в США используют очень часто, например, в красивейшем бостонском пироге, вернее, торте.
Но до конца неизвестно, почему хозяйки стали называть бисквит, который замешивается на горячем молоке, американским. Но это не имеет особого значения, важен результат, а он воздушный, мягкий и нежный.
Рецепт американского бисквита на горячем молоке / Фото: Инстаграм
Кроме горячего молока, еще и сливочное масло нужно будет хорошо подогреть. По всем правилам американский бисквит должен полежать в холодильнике, завернутым в пленке. Но это правило можно нарушить.
Рецепт со страницы zefirka_kat.
Американский бисквит на горячем молоке
Ингредиенты:
- 240 г муки;
- 200 г сахара;
- 4 яйца С1;
- 70 г сливочного масла;
- 150 мл молока;
- 1,5 ч. л. разрыхлителя;
- щепотка ванилина.
Этот бисквит можно использовать для торта "Чародейка", рецепту которого вот уже более 50-ти лет.
Как приготовить:
- Яйца взбить с сахаром до пышной пены в течение 10 минут ручным миксером. Масса не будет плотной, но будет держать форму.
- Муку соединить с разрыхлителем и ванилином. Просеять в яичную массу частями, осторожно вымесить, чтобы масса не опала.
- Молоко вместе с маслом довести до кипения и сразу ввести в тесто в 2-3 приема, осторожно перемешивая.
- Дно формы застелить пергаментом и перелить тесто.
- Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке около 40 минут. Готовность проверять шпажкой.
- Переложить остывать на решетку.
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