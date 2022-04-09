Ароматний та ніжний манник з апельсином – пісний рецепт

Ті, хто постится, можуть не відмовляти собі в десертах. Якщо ще й турбуєтеся про фігуру, то обов'язково почастуйте собі солодкими хлібцями на основі сухофруктів.

Манник – один з найулюбленіших домашніх пирогів і не потрібно довго уявляти, щоби прямо відчути аромат і смак апельсинового.

Пісний манник з апельсином / Фото: instagram.com/slepuhinayulia

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Манка заливається соком, дайте їй постояти 15-20 хвилин. Випікається пиріг трохи більше 30 хвилин або до сухої шпажки.

Рецепт зі сторінки оlgatikhacheva.

Манник з апельсином – пісний рецепт

Манник з апельсином – пісний рецепт / Фото: instagram.com/olgatikhacheva

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Інгредієнти:

манка, борошно – по 200 г;

апельсиновий сік – 200 мл;

цедра 1 апельсина;

цукор – 200 г;

олія – 100 мл;

розпушувач – 1 ч. л.

На обід, якщо дотримуєтеся посту, можна приготувати суп – розсольник або з грибами.

Спосіб приготування:

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