Ароматний манник – два рецепти без борошна та без яєць

Такий простий, але такий ніжний і з особливим присмаком. У кожного свій манник, для багатьох – це улюблений пиріг дитинства, давно його часто готували з цукровою помадкою.
Ці два рецепти відрізняються. В один з них не потрібні яйця, у другому – борошно. Об'єднує їх присутність кефіру.
Рецепти манника без яєць та без борошна / Фото: Depositphotos
Спробуйте додати трохи кориці в кожен з них, для більшого аромату.
Авторка рецепта манника без борошна av.fomina рекомендує не відкривати духовку під час випікання.
Манник без яєць
Манник без яєць / Фото: Инстаграм
Інгредієнти:
- кефір – 400 мл;
- манка – 320 г;
- соняшникова рафінована олія – 150 мл;
- цукор – 300 г;
- борошно – 250 г;
- розпушувач – 10 г;
- сіль, ванілін – по щіпці.
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Як приготувати: ⠀
- Кефір змішати з манкою і залишити набухати на 15 хвилин.
- Додати цукор та олію.
- З'єднати решту сухих інгредієнтів і додати в манну масу.
- Перемішати, змастити форму вершковим маслом, випікати 40-50 хвилин.
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Манник без борошна
Манник без борошна / Фото: instagram.com/av.fomina
Інгредієнти:
- кефір, манка – по 2 склянки;
- масло вершкове – 100 г;
- цукор – 180 г;
- 2 яйця
- ванільний цукор – 1 ч. л.;
- розпушувач – 10 г;
- дрібка солі.
Як приготувати:
- Поєднати манку з кефіром, перемішати і залишити на 20 хвилин.
- Збити яйця з цукром, додати вершкове масло, ванілін. Перемішати.
- Додати розпушувач і дрібку солі й знову перемішати.
- Поєднати дві маси й дати відпочити 15 хвилин.
- Змастити форму вершковим маслом, можна посипати трохи манки, розігріти духовку до 180 градусів.
- Тісто перемішати і вилити у форму, випікати 35-40 хвилин до золотавого кольору та до сухої шпажки. Духовку під час випікання не відкривати.