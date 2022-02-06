Банановий кекс на вівсянці з шоколадом – він покращить вашу ранкову каву

По-перше, це дуже цікаве та дещо незвичайне поєднання. По-друге, випічка з бананами, у нашому випадку кекси, дуже затребувана мільйонами – Меган Маркл одна з них.

Фублогерка narisovano радить не молоти всі пластівці для рецепта, а залишити кілька столових ложок цілими. Цукру серед інгредієнтів немає, з цією функцією справлятимуться мед, шоколад та банани.

Банановий кекс на вівсянці з шоколадом / Фото: instagram.com/narisovano/

Реклама

Банановий кекс з вівсянкою та шоколадом

Банановий кекс з вівсянкою та шоколадом / Фото: instagram.com/narisovano/

Інгредієнти:

300 г м'якоті спілого банана + 1 для прикраси;

3 яйця С1;

100 г меду;

260 г вівсяних пластівців тривалого варіння;

1 ч. л. розпушувача;

15 г льону;

90 г шоколаду.

Тут знайдете ще один цікавий рецепт бананового кексу – з авокадо та горіхами.

Реклама

Як приготувати: