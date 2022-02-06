Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Банановий кекс на вівсянці з шоколадом – він покращить вашу ранкову каву

Ірина Маслова
6 лютого, 08:45
Банани беріть спілі, а вівсянку – тривалого варіння. Шоколад краще темний, адже серед інгредієнтів є мед. Інакше кекс може вийти занадто солодким

По-перше, це дуже цікаве та дещо незвичайне поєднання. По-друге, випічка з бананами, у нашому випадку кекси, дуже затребувана мільйонами – Меган Маркл одна з них.

Фублогерка narisovano радить не молоти всі пластівці для рецепта, а залишити кілька столових ложок цілими. Цукру серед інгредієнтів немає, з цією функцією справлятимуться мед, шоколад та банани.

Банановий кекс на вівсянці з шоколадом / Фото: instagram.com/narisovano/

Реклама

Банановий кекс з вівсянкою та шоколадом

Банановий кекс з вівсянкою та шоколадом / Фото: instagram.com/narisovano/

Інгредієнти:

  • 300 г м'якоті спілого банана + 1 для прикраси;
  • 3 яйця С1;
  • 100 г меду;
  • 260 г вівсяних пластівців тривалого варіння;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 15 г льону;
  • 90 г шоколаду.

Тут знайдете ще один цікавий рецепт бананового кексу – з авокадо та горіхами.

Реклама

Як приготувати:

  1. Вівсянку змолоти в блендері. 2-3 столові ложки залишити цілими. Банани розім'яти, збити з яйцями та медом. Шоколад поламати великими шматками.
  2. До суміші банана та яєць додати пластівці, розпушувач та насіння льону (за бажанням). Перемішати. Додати шоколад.
  3. Форму застелити пергаментом. Вилити тісто. Зверху покласти порізаний банан. За бажанням присипати насінням льону. Випікати за 170 градусів 45-50 хвилин.