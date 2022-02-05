Безглютеновий шоколадний торт на гречаному борошні – як приготувати і рецепт

Перед класним шоколадним тортом або бісквітом мало хто встоїть. Наприклад, Віндзорам готують його разом з пісочним печивом усередині.
Цей підійде тим, хто з різних обставин дотримується безглютенової дієти. Більше того, торт має сподобатися всім, хто любить випічку із шоколадом.
Шоколадний торт / Фото: Pixabay
Замість звичного пшеничного борошна тут використовується гречане, воно доповнюватиме смак шоколаду.
Рецепт зі сторінки Вonappetit.com.
Безглютеновий шоколадний торт
Безглютеновий шоколадний торт / Фото: www.bonappetit.com
Інгредієнти для опари:
- 1 ч. л. швидкорозчинні дріжджі;
- 65 г гречаного борошна;
- 1 ст. л. меду, бажано гречаного;
- 4 великі яйця.
Для торта:
- 140 г чорного шоколаду;
- 100 г вершкового масла, порізаного на шматочки;
- 30 г несолодкого какао-порошку (просіяного);
- 1 ст. л. екстракту ванілі;
- дрібка солі;
- 100 г цукру;
- цукрова пудра.
Тут знайдете рецепт легендарних шоколадних цукерок з Бразилії – "Бригадейро".
Як приготувати:
- Для опари налийте склянку теплої води в миску середнього розміру і висипте дріжджі. Вмішайте гречане борошно та мед. Накрийте кухонним рушником і залиште при кімнатній температурі приблизно на 1 годину.
- Духовку розігрійте до 180 градусів.
- Відокремте жовтки від білків. З'єднайте шоколад і масло в сотейнику, розтопіть до однорідності. Зніміть з вогню та додайте какао-порошок, ваніль, сіль та 50 г цукру. Додайте яєчні жовтки по одному, збиваючи до однорідності після кожного додавання. Вмішайте опару.
- Поєднайте 50 г цукру з білками. Збивайте міксером до утворення м'яких піків близько 4 хвилин. Поступово вмішайте яєчні білки. Перелийте тісто у змащену маслом форму.
- Випікайте пиріг 40-45 хвилин або до сухої шпажки. Дайте охолонути у формі. Прикрасьте цукровою пудрою перед подачею на стіл.