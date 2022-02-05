Безглютеновий шоколадний торт на гречаному борошні – як приготувати і рецепт

Перед класним шоколадним тортом або бісквітом мало хто встоїть. Наприклад, Віндзорам готують його разом з пісочним печивом усередині.

Цей підійде тим, хто з різних обставин дотримується безглютенової дієти. Більше того, торт має сподобатися всім, хто любить випічку із шоколадом.

Шоколадний торт / Фото: Pixabay

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Замість звичного пшеничного борошна тут використовується гречане, воно доповнюватиме смак шоколаду.

Рецепт зі сторінки Вonappetit.com.

Безглютеновий шоколадний торт

Безглютеновий шоколадний торт / Фото: www.bonappetit.com

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Інгредієнти для опари:

1 ч. л. швидкорозчинні дріжджі;

65 г гречаного борошна;

1 ст. л. меду, бажано гречаного;

4 великі яйця.

Для торта:

140 г чорного шоколаду;

100 г вершкового масла, порізаного на шматочки;

30 г несолодкого какао-порошку (просіяного);

1 ст. л. екстракту ванілі;

дрібка солі;

100 г цукру;

цукрова пудра.

Тут знайдете рецепт легендарних шоколадних цукерок з Бразилії – "Бригадейро".

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Як приготувати: