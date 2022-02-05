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Безглютеновий шоколадний торт на гречаному борошні – як приготувати і рецепт

Ірина Маслова
5 лютого, 09:17
Окрім шоколаду, автори рецепта пропонують додати до тіста ложку меду. Для насиченішого та землистішого смаку буде ідеально, якщо є гречаний мед

Перед класним шоколадним тортом або бісквітом мало хто встоїть. Наприклад, Віндзорам готують його разом з пісочним печивом усередині.

Цей підійде тим, хто з різних обставин дотримується безглютенової дієти. Більше того, торт має сподобатися всім, хто любить випічку із шоколадом.

Шоколадний торт / Фото: Pixabay

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Замість звичного пшеничного борошна тут використовується гречане, воно доповнюватиме смак шоколаду.

Рецепт зі сторінки Вonappetit.com.

Безглютеновий шоколадний торт

Безглютеновий шоколадний торт / Фото: www.bonappetit.com

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Інгредієнти для опари:

  • 1 ч. л. швидкорозчинні дріжджі;
  • 65 г гречаного борошна;
  • 1 ст. л. меду, бажано гречаного;
  • 4 великі яйця.

Для торта:

  • 140 г чорного шоколаду;
  • 100 г вершкового масла, порізаного на шматочки;
  • 30 г несолодкого какао-порошку (просіяного);
  • 1 ст. л. екстракту ванілі;
  • дрібка солі;
  • 100 г цукру;
  • цукрова пудра.

Тут знайдете рецепт легендарних шоколадних цукерок з Бразилії – "Бригадейро".

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Як приготувати:

  1. Для опари налийте склянку теплої води в миску середнього розміру і висипте дріжджі. Вмішайте гречане борошно та мед. Накрийте кухонним рушником і залиште при кімнатній температурі приблизно на 1 годину.
  2. Духовку розігрійте до 180 градусів.
  3. Відокремте жовтки від білків. З'єднайте шоколад і масло в сотейнику, розтопіть до однорідності. Зніміть з вогню та додайте какао-порошок, ваніль, сіль та 50 г цукру. Додайте яєчні жовтки по одному, збиваючи до однорідності після кожного додавання. Вмішайте опару.
  4. Поєднайте 50 г цукру з білками. Збивайте міксером до утворення м'яких піків близько 4 хвилин. Поступово вмішайте яєчні білки. Перелийте тісто у змащену маслом форму.
  5. Випікайте пиріг 40-45 хвилин або до сухої шпажки. Дайте охолонути у формі. Прикрасьте цукровою пудрою перед подачею на стіл.