"Біфштекс на коні" – рецепт м'ясного обіду з класною подачею

Це, як зі стейком Солсбері, який зовсім не стейк, а смачна котлета. Тобто є дрібна плутанина.
"Біфштекс верхи" або "біфштекс на коні", якщо увімкнути логіку, має бути на яйці. Але ні, яйце його прикрашає.
"Біфштекс верхи" / Фото: www.tendreetplus.fr
Страва нехитра абсолютно, зате апетитна й ситна. У фарш додається шматочок вершкового масла, а жовток окатої яєчні тільки покращить м'ясо.
І котлети, і яйця бажано смажити паралельно, щоб вони залишалися гарячими під час подачі.
Щодо пюре, то на сайті Тendreetplus.fr пропонують варити картоплю в кожушках з додаванням кількох розчавлених зубчиків часнику. Після того, як воно буде готове, покладіть трохи тертого імбиру і прикрасьте свіжою кінзою.
На іншому сайті – La-viande.fr – радять для ситності обсмажити сирокопчену ковбасу і покласти її між біфштексом та яйцем.
І нарешті, фудблогерка herringinfurs.blogspot.comне рекомендує вимішувати фарш довго, інакше котлети будуть надто щільними.
"Біфштекс на коні"
Інгредієнти:
- 1 кг хорошого яловичого фаршу;
- 50 г вершкового масла;
- 1 ст. л. олії;
- часник, імбир – для пюре;
- 6 яєць;
- сіль та мелений чорний перець – за смаком.
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Як приготувати:
- Фарш посолити, поперчити та перемішати. Розділити на 6 частин.
- Половину вершкового масла розрізати на 6 маленьких шматочків. Покласти всередину кожної порції з фаршу. Сформувати маленькі котлети. Завтовшки – 2 см, завдовжки трохи більше звичайного смаженого яйця.
- На розігрітій олії обсмажити по 2-3 хвилини з кожного боку. Зняти на тарілку, загорнути фольгою.
- На вершковому маслі посмажити окату яєчню. Жовток має залишатися напіврідким.
- Зняти яйця, викласти на котлети. Посолити, поперчити за смаком.