"Біфштекс на коні" – рецепт м'ясного обіду з класною подачею

Це, як зі стейком Солсбері, який зовсім не стейк, а смачна котлета. Тобто є дрібна плутанина.

"Біфштекс верхи" або "біфштекс на коні", якщо увімкнути логіку, має бути на яйці. Але ні, яйце його прикрашає.

"Біфштекс верхи" / Фото: www.tendreetplus.fr

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Страва нехитра абсолютно, зате апетитна й ситна. У фарш додається шматочок вершкового масла, а жовток окатої яєчні тільки покращить м'ясо.

І котлети, і яйця бажано смажити паралельно, щоб вони залишалися гарячими під час подачі.

Щодо пюре, то на сайті Тendreetplus.fr пропонують варити картоплю в кожушках з додаванням кількох розчавлених зубчиків часнику. Після того, як воно буде готове, покладіть трохи тертого імбиру і прикрасьте свіжою кінзою.

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На іншому сайті – La-viande.fr – радять для ситності обсмажити сирокопчену ковбасу і покласти її між біфштексом та яйцем.

І нарешті, фудблогерка herringinfurs.blogspot.comне рекомендує вимішувати фарш довго, інакше котлети будуть надто щільними.

"Біфштекс на коні"

"Біфштекс верхи" / Фото: www.la-viande.fr

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Інгредієнти:

1 кг хорошого яловичого фаршу;

50 г вершкового масла;

1 ст. л. олії;

часник, імбир – для пюре;

6 яєць;

сіль та мелений чорний перець – за смаком.

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Як приготувати: