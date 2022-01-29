Стейк Солсбері – як він врятував американців від вуглеводного переїдання та рецепт

Це одна з найцікавіших історій, коли одна конкретна страва називається інакше.
Якщо зі свинячою відбивною тонкацу все зрозуміло – це великий шматок м'яса, який японці обсмажують у спеціяльних сухарях, то стейк Солсбері зовсім не стейк.
Усе почалося наприкінці 19 століття. Тоді в США вже розпочали переїдати вуглеводними продуктами, включаючи в раціон м'ясо вкрай зрідка. Та й саме воно коштувало тоді чимало.
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Лікар Джеймс Солсбері придумав "фальшивий стейк" з фаршу. Він усе-таки дешевший.
Але пік популярності псевдостейка припав на 1970-ті роки, коли у продаж надійшли так звані "телевізійні вечері". Отакими вони були.
Зліва – "фальшивий стейк". Сьогодні в американців стейк Солсбері асоціюється саме з цією вечерею на пластиковій таці. Вони й досі купують такі набори.
Якщо і готується стейк вдома або замовляється у закусочних, то подається з грибною підливою.
Рецепт зі сторінки Нerringinfurs.blogspot.com.
Стейк Солсбері
Інгредієнти:
- 600 г яловичого фаршу;
- 1 велика скибочка білого хліба;
- 100 мл молока або вершків;
- 3 ст. л. вустерського соусу;
- 2 великі цибулини;
- 100 г грибів;
- 2 гілочки чебрецю;
- лаврове листя;
- 1 яйце;
- по 2 ст. л. олії, вершкового масла, борошна;
- 1 склянка або більше яловичого або курячого бульйону;
- сіль та мелений чорний перець – за смаком.
Тут дізнаєтесь секрет для м'яса, яке таке ж смачне, як у ресторані .
Як приготувати:
- У хліба відрізати скоринку. Порвати та замочити на 10 хвилин у молоці або вершках. Половину цибулини подрібнити.
- Змішати фарш, цибулеве пюре, вустерський соус, яйце та віджатий розмочений хліб. Сіль та перець – за смаком. Сформувати чотири пласкі овальні котлети.
- Решту цибулі нарізати півкільцями. На сковороді розігріти половину олії та вершкового масла. На середньому вогні обсмажити цибулю та нарізані скибочками гриби із щіпкою солі, гілочками чебрецю та лавровим листям до золотаво-коричневого кольору, 10-15 хвилин. Додати борошно та готувати, помішуючи, кілька хвилин.
- Додати бульйон, перемішати і довести до кипіння. На повільному вогні тушкувати 5-7 хвилин. Довести до смаку сіллю та перцем.
- На іншій сковороді розігріти олію. Обсмажити котлети приблизно по 2 хвилини з кожного боку, практично до готовності.
- Злити зі сковороди зайвий жир і додати до котлет підливу. Готувати на маленькому вогні кілька хвилин.