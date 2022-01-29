Стейк Солсбері – як він врятував американців від вуглеводного переїдання та рецепт

Правильніше буде назвати його "фальшивим стейком" з яловичого або будь-якого іншого фаршу. У 19-му столітті його вигадав лікар Джеймс Солсбері, щоб американці хоч трохи стали їсти м'ясо

Стейк Солсбері / Фото: instagram.com/iwashyoudry

Це одна з найцікавіших історій, коли одна конкретна страва називається інакше.

Якщо зі свинячою відбивною тонкацу все зрозуміло – це великий шматок м'яса, який японці обсмажують у спеціяльних сухарях, то стейк Солсбері зовсім не стейк.

Реклама

Усе почалося наприкінці 19 століття. Тоді в США вже розпочали переїдати вуглеводними продуктами, включаючи в раціон м'ясо вкрай зрідка. Та й саме воно коштувало тоді чимало.

Лікар Джеймс Солсбері придумав "фальшивий стейк" з фаршу. Він усе-таки дешевший.

Але пік популярності псевдостейка припав на 1970-ті роки, коли у продаж надійшли так звані "телевізійні вечері". Отакими вони були.

Реклама

Набір "телевізійна вечеря" / Фото: www.delish.com

Зліва – "фальшивий стейк". Сьогодні в американців стейк Солсбері асоціюється саме з цією вечерею на пластиковій таці. Вони й досі купують такі набори.

Якщо і готується стейк вдома або замовляється у закусочних, то подається з грибною підливою.

Реклама

Рецепт зі сторінки Нerringinfurs.blogspot.com.

Стейк Солсбері

Стейк Солсбері / Фото: instagram.com/cory_in_the_kitchen

Інгредієнти:

600 г яловичого фаршу;

1 велика скибочка білого хліба;

100 мл молока або вершків;

3 ст. л. вустерського соусу;

2 великі цибулини;

100 г грибів;

2 гілочки чебрецю;

лаврове листя;

1 яйце;

по 2 ст. л. олії, вершкового масла, борошна;

1 склянка або більше яловичого або курячого бульйону;

сіль та мелений чорний перець – за смаком.

Тут дізнаєтесь секрет для м'яса, яке таке ж смачне, як у ресторані .

Як приготувати: