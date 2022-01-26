Борщ по-флотськи – які відмінності від традиційного та рецепти для каструлі й мультиварки

Капуста, картопля, м'ясо і ще кілька інгредієнтів, поміщених у бульйон, – такі варіяції є не тільки у нас.
У Франції, до слова, готують гарбюр, правда, туди не додається буряк і томатна паста.
Борщ по-флотськи - рецепт / Фото: freepik.com
А цей борщ, флотський або по-флотськи, народився внаслідок серйозного заколоту.
Зберігати м'ясо на флоті було неможливим, матроси не доїдали або їли несмачні юшки. Невідомо коли, але доволі давно, було ухвалено рішення додавати до них копченості.
Так і народилася ця страва. У рецепті нижче, опублікованому в книзі рецептів від 1982 року, з особливого – це нарізка капусти.
Вона ріжеться шашками. Тобто качан розрізається на кілька частин, а потім – на кубики.
Для густоти пропонується додати до борщу 10 г борошна на 1 літр води, для аромату – корінь петрушки. Буряк тушкується з невеликою кількістю оцту.
Рецепт борщу по-флотськи для мультиварки від yana.multivarka.
Борщ по-флотськи для каструлі
Інгредієнти на 1 літр води:
- свинячі ребра – 500 г;
- буряк – 200 г;
- капуста свіжа – 100 г;
- картопля – 110 г;
- морква – 50 г
- корінь петрушки – 15 г;
- цибуля ріпчаста – 50 г;
- томатна паста – 30 г;
- олія – 50 мл;
- цукор – 10 г;
- оцет 3% – 15 мл;
- сіль.
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Як приготувати:
- Копчену свинину покласти у воду та довести до кипіння. Зняти піну. Варити бульйон під кришкою близько 30 хвилин.
- Нарізати буряки скибочками або короткою соломкою. На олії обсмажити буряк з додаванням оцту та кількома столовими ложками води.
- Тушкувати буряк на слабкому вогні до готовності.
- Нарізати цибулю невеликими кубиками, а моркву – короткою і не дуже товстою соломкою. Розігріти олію в глибокій сковорідці й викласти нарізані цибулю і моркву. Додати сіль.
- Готувати до прозорості цибулі, потім додати томатну пасту. Перемішати та всипати цукор. Тушкувати 10 хвилин, зняти з вогню.
- Нарізати картоплю кубиком, капусту – шашками. Додати до бульйону. Коли картопля буде готова, викласти в бульйон цибулю та буряк.
- Перемішати, довести до кипіння та готувати 3-4 хвилини. Вимкнути вогонь, залишити під кришкою на 20-25 хвилин.
- Розлити флотський борщ по тарілках, зверху викласти 1-2 шматки копченої свинини.
Борщ по-флотськи у мультиварці
Інгредієнти:
- бекон або копчена грудинка – 200 г;
- картопля – 2 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- буряк – 1 шт.;
- капуста – 300 г;
- морква – 2 шт.;
- гострий перець – 1/2 шт. (за бажанням);
- томатна паста – 2 ст. л.
- цукор, оцет – по 1 ст. л.;
- лаврове листя – 2 шт.;
- сіль – 2 ч. л.;
- перець, зелень;
- вершкове масло – для обсмажування.
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Як приготувати:
- У чаші розтопити масло на програмі "Смаження-М'ясо" та обсмажити цибулю, грудинку та моркву.
- Додати буряк, цукор, оцет. Трохи протушкувати. Покласти томатну пасту. Довести до кипіння. Програму вимкнути. Додати решту інгредієнтів. Залити водою до верхньої позначки. Посолити.
- Встановити програму "Суп" на 1 годину 30 хвилин та готувати до сигналу.
- Подавати зі сметаною, посипавши зеленню.