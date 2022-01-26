Борщ по-флотськи – які відмінності від традиційного та рецепти для каструлі й мультиварки

Капуста, картопля, м'ясо і ще кілька інгредієнтів, поміщених у бульйон, – такі варіяції є не тільки у нас.

У Франції, до слова, готують гарбюр, правда, туди не додається буряк і томатна паста.

Борщ по-флотськи - рецепт / Фото: freepik.com

Реклама

А цей борщ, флотський або по-флотськи, народився внаслідок серйозного заколоту.

Зберігати м'ясо на флоті було неможливим, матроси не доїдали або їли несмачні юшки. Невідомо коли, але доволі давно, було ухвалено рішення додавати до них копченості.

Так і народилася ця страва. У рецепті нижче, опублікованому в книзі рецептів від 1982 року, з особливого – це нарізка капусти.

Реклама

Вона ріжеться шашками. Тобто качан розрізається на кілька частин, а потім – на кубики.

Капуста, нарізана шашками / Фото: fermer.blog

Для густоти пропонується додати до борщу 10 г борошна на 1 літр води, для аромату – корінь петрушки. Буряк тушкується з невеликою кількістю оцту.

Реклама

Рецепт борщу по-флотськи для мультиварки від yana.multivarka.

Борщ по-флотськи для каструлі

Борщ по-флотськи для каструлі / Фото: instagram.com/serova8274/

Інгредієнти на 1 літр води:

свинячі ребра – 500 г;

буряк – 200 г;

капуста свіжа – 100 г;

картопля – 110 г;

морква – 50 г

корінь петрушки – 15 г;

цибуля ріпчаста – 50 г;

томатна паста – 30 г;

олія – 50 мл;

цукор – 10 г;

оцет 3% – 15 мл;

сіль.

Тут знайдете рецепт чеського супу із сушеними грибами з цікавою назвою – брамборачка.

Як приготувати:

Копчену свинину покласти у воду та довести до кипіння. Зняти піну. Варити бульйон під кришкою близько 30 хвилин. Нарізати буряки скибочками або короткою соломкою. На олії обсмажити буряк з додаванням оцту та кількома столовими ложками води. Тушкувати буряк на слабкому вогні до готовності. Нарізати цибулю невеликими кубиками, а моркву – короткою і не дуже товстою соломкою. Розігріти олію в глибокій сковорідці й викласти нарізані цибулю і моркву. Додати сіль. Готувати до прозорості цибулі, потім додати томатну пасту. Перемішати та всипати цукор. Тушкувати 10 хвилин, зняти з вогню. Нарізати картоплю кубиком, капусту – шашками. Додати до бульйону. Коли картопля буде готова, викласти в бульйон цибулю та буряк. Перемішати, довести до кипіння та готувати 3-4 хвилини. Вимкнути вогонь, залишити під кришкою на 20-25 хвилин. Розлити флотський борщ по тарілках, зверху викласти 1-2 шматки копченої свинини.

Борщ по-флотськи у мультиварці

Борщ по-флотськи в мультиварці / Фото: instagram.com/yana.multivarka

Інгредієнти:

бекон або копчена грудинка – 200 г;

картопля – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

буряк – 1 шт.;

капуста – 300 г;

морква – 2 шт.;

гострий перець – 1/2 шт. (за бажанням);

томатна паста – 2 ст. л.

цукор, оцет – по 1 ст. л.;

лаврове листя – 2 шт.;

сіль – 2 ч. л.;

перець, зелень;

вершкове масло – для обсмажування.

А в Іспанії люблять готувати затишний часниковий суп із шинкою та яйцем – його рецепт тут.

Як приготувати: