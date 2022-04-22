Борщ з першим весняним щавлем – для густоти додаються варені яйця

Час першої соковитої зелені настав. А це означає, що разом з ним настав час активно використовувати її в супах та борщах.
Мабуть, найулюбленіший нами борщ як теплий спогад з дитинства – зварений на домашньому півні.
Зелений борщ із щавлем / Фото: Depositphotos
Зелений, що очевидно, має містити багато зелені. Тобто крім основного щавлю, багато петрушки, кропу та зеленої цибулі тільки покращать цей борщ.
До речі, зелену цибулю потрібно додавати першою, а вже за хвилину – петрушку та кріп. Зробити борщ густішим можна вареними яйцями або сироваткою.
У авторки рецепта zernograd.comдля бульйону телятина, беріть м'ясо, яке у вас є.
Зелений борщ зі щавлем
Інгредієнти на 2,5 літри:
- 800 г м'яса;
- 2-3 шт. картоплі;
- 50 мл олії;
- 50 г вершкового масла;
- цибуля;
- 2 пучки щавлю;
- кріп, петрушка, зелена цибуля;
- 4 ст. л. томатної пасти;
- 3 шт. лаврового листя;
- 6 шт. яєць;
- сіль перець.
У Литві готують борщ з вушками та сушеними грибами. Його рецепт читайте тут.
Як приготувати:
- М'ясо помити, можна зачистити, залити холодною водою. Довести до кипіння, у процесі знімати піну. Коли м'ясо буде готове, посолити бульйон та додати лаврове листя.
- Картоплю нарізати, додати до бульйону, варити до готовності
- Кріп, петрушку та зелену цибулю дрібно нарізати. Щавель – крупніше. Варені яйця дрібно нарізати.
- Ріпчасту цибулю нарізати кубиками, обсмажити в суміші олії та вершкового масла до золотавості.
- Додати томатну пасту, трохи бульйону, розмішати. Готувати 8-10 хвилин на повільному вогні.
- Щойно звариться картопля, додати щавель та засмажку.
- Після закипання додати зелену цибулю, довести до кипіння, всипати кріп і петрушку, перемішати. Довести до смаку сіллю та перцем.
- Додати яйця, не розмішуючи. Вимкнути вогонь, дати настоятися, перемішати та подавати зі сметаною.
Про особливості борщу по-флотськи та його рецепт дізнаєтесь у цьому матеріалі.