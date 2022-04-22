Борщ з першим весняним щавлем – для густоти додаються варені яйця

Час першої соковитої зелені настав. А це означає, що разом з ним настав час активно використовувати її в супах та борщах.

Мабуть, найулюбленіший нами борщ як теплий спогад з дитинства – зварений на домашньому півні.

Зелений борщ із щавлем / Фото: Depositphotos

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Зелений, що очевидно, має містити багато зелені. Тобто крім основного щавлю, багато петрушки, кропу та зеленої цибулі тільки покращать цей борщ.

До речі, зелену цибулю потрібно додавати першою, а вже за хвилину – петрушку та кріп. Зробити борщ густішим можна вареними яйцями або сироваткою.

У авторки рецепта zernograd.comдля бульйону телятина, беріть м'ясо, яке у вас є.

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Зелений борщ зі щавлем

Зелений борщ із щавлем / Фото: zernograd.com

Інгредієнти на 2,5 літри:

800 г м'яса;

2-3 шт. картоплі;

50 мл олії;

50 г вершкового масла;

цибуля;

2 пучки щавлю;

кріп, петрушка, зелена цибуля;

4 ст. л. томатної пасти;

3 шт. лаврового листя;

6 шт. яєць;

сіль перець.

У Литві готують борщ з вушками та сушеними грибами. Його рецепт читайте тут.

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Як приготувати:

М'ясо помити, можна зачистити, залити холодною водою. Довести до кипіння, у процесі знімати піну. Коли м'ясо буде готове, посолити бульйон та додати лаврове листя. Картоплю нарізати, додати до бульйону, варити до готовності Кріп, петрушку та зелену цибулю дрібно нарізати. Щавель – крупніше. Варені яйця дрібно нарізати. Ріпчасту цибулю нарізати кубиками, обсмажити в суміші олії та вершкового масла до золотавості. Додати томатну пасту, трохи бульйону, розмішати. Готувати 8-10 хвилин на повільному вогні. Щойно звариться картопля, додати щавель та засмажку. Після закипання додати зелену цибулю, довести до кипіння, всипати кріп і петрушку, перемішати. Довести до смаку сіллю та перцем. Додати яйця, не розмішуючи. Вимкнути вогонь, дати настоятися, перемішати та подавати зі сметаною.

Про особливості борщу по-флотськи та його рецепт дізнаєтесь у цьому матеріалі.