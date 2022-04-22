Борщ со первым весенним щавелем – для густоты добавляются вареные яйца

Время первой сочной зелени пришло. А это значит, что вместе с ним настала пора активно использовать ее в супах и борщах.
Пожалуй, самый любимый нами борщ как теплое воспоминание из детства – сваренный на домашнем петухе.
Зеленый борщ со щавелем / Фото: Depositphotos
Зеленый, что очевидно, должен содержать много зелени. То есть кроме основного щавеля, много петрушки, укропа и зеленого лука только улучшат этот борщ.
Кстати, зеленый лук нужно добавлять первым, а уже спустя минуту – петрушку и укроп. Сделать борщ гуще можно вареными яйцами или сывороткой.
У автора рецепта zernograd.comдля бульона телятина, берите мясо, которое у вас есть.
Зеленый борщ со щавелем
Ингредиенты на 2,5 литра:
- 800 г мяса;
- 2-3 шт. картофеля;
- 50 мл растительного масла;
- 50 г сливочного масла;
- лук;
- 2 пучка щавеля;
- укроп, петрушка, зеленый лук;
- 4 ст. л. томатной пасты;
- 3 шт. лавровых листьев;
- 6 шт. яиц;
- соль, перец.
В Литве готовят борщ с ушками и сушеными грибами. Его рецепт читайте здесь.
Как приготовить:
- Мясо помыть, можно зачистить, залить холодной водой. Довести до кипения, в процессе снимать пену. Когда мясо будет готово, посолить бульон и добавить лавровый лист.
- Картофель нарезать, добавить к бульону, варить до готовности
- Укроп, петрушку и зеленый лук мелко нарезать. Щавель – крупнее. Вареные яйца мелко нарезать.
- Репчатый лук нарезать кубиками, обжарить в смеси растительного и сливочного масла до золотистости.
- Добавить томатную пасту, немного бульона, размешать. Готовить 8-10 минут на медленном огне.
- Как только сварится картофель, добавить щавель и зажарку.
- После закипания добавить зеленый лук, довести до кипения, всыпать укроп и петрушку, перемешать. Довести до вкуса соль и перцем.
- Добавить яйца, не размешивая. Выключить огонь, дать настояться, перемешать и подавать со сметаной.
Об особенностях борща по-флотски и его рецепт узнаете в этом материале.