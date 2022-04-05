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Булочки замість хліба – замішуються на картопляному пюре та відварі

Ірина Маслова
5 квітня, 14:32
Картопляне пюре з'єднується з опарою, яка замішується на відварі. Використовуйте гарбузове насіння для прикраси цих булочок

Булочки бувають не тільки десертними з абрикосовим джемом, як їх печуть в Австрії, а й ближче до нейтрального смаку, які стануть чудовою альтернативою хлібу.

Нічого складного в замісі тіста немає, але є особливості – це картопляне пюре та відвар у ньому.

Булочки замість хліба / Фото: www.wgbh.org

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Картоплі потрібно 250 грамів, варіть її в добре підсоленій воді.

Прикрашає булочки гарбузове насіння, покладіть його на верхівку перед випіканням.

Рецепт з каналу Гарантія Смаку.

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Булочки на картопляному відварі та пюре

Булочки на картопляному відварі та пюре / Фото: mydearkitcheninhelsinki.com

Інгредієнти:

  • 250 г картоплі;
  • 1 ч. л. цукру;
  • 500 г борошна;
  • 8 г сухих дріжджів;
  • 30 мл олії;
  • гарбузове насіння;
  • сіль.

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Як приготувати:

  1. Картоплю почистити, нарізати, відварити у підсоленій воді. Охолодити картопляний відвар.
  2. Картоплю розім'яти. Борошно (30 г), цукор, дріжджі з'єднати. Додати 200 мл картопляного відвару. Перемішати та залишити на 5 хвилин.
  3. У теплу, підсолену картоплю влити дріжджову суміш. Ретельно перемішати.
  4. Частинами додати борошно, влити олію. Перемішати.
  5. Ще раз додати борошно, доки не заміситься липке тісто. Вимішувати на робочій поверхні 10-15 хвилин.
  6. Залишити під плівкою в теплому місці на годину.
  7. Тісто злегка обім'яти та розділити на 12 частин. Сформувати булочки та викласти на застелене деко. Накрити плівкою та залишити на 10-15 хвилин.
  8. Змастити олією і зробити неглибокі надрізи зверху. Посипати гарбузовим насінням.
  9. Випікати у розігрітій до 190 градусів духовці 30-35 хвилин.