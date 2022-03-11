Швидкі ліниві вареники – дуже простий рецепт

Коли є сир та готове тісто – поле діяльності розширюється. Можна зробити ліниві ватрушки з великою кількістю начинки.
Ліниві вареники ще простіше – замісити, сформувати, надати візерунок виделкою і відварити.
Ліниві вареники / Фото: instagram.com/oh.asya_food/
Авторка вареників oh.asya_food не включила до свого рецепта цукор, додавайте його на свій смак.
Ліниві вареники
Ліниві вареники / Фото: instagram.com/oh.asya_food/
Інгредієнти на дві порції:
- яйце – 1 шт.;
- борошно – 50 г;
- сир – 350 г.
Як зробити лінивий хачапурі, де замість тіста лаваш, читайте тут.
Як приготувати:
- Змішати до однорідної маси сир, яйце та борошно. Розділити масу на частини, сформувати кульки. ⠀⠀
- Кожну кульку придавити виделкою.
- Воду посолити та довести до кипіння. Варити близько 3 хвилин.