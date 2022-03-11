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Швидкі ліниві вареники – дуже простий рецепт

Ірина Маслова
11 березня, 10:38
Крупнозернистий сир потрібно максимально розтерти виделкою. В оригінальному рецепті використовується рисове борошно, пропонуємо взяти звичайне

Коли є сир та готове тісто – поле діяльності розширюється. Можна зробити ліниві ватрушки з великою кількістю начинки.

Ліниві вареники ще простіше – замісити, сформувати, надати візерунок виделкою і відварити.

Ліниві вареники / Фото: instagram.com/oh.asya_food/

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Авторка вареників oh.asya_food не включила до свого рецепта цукор, додавайте його на свій смак.

Ліниві вареники

Ліниві вареники / Фото: instagram.com/oh.asya_food/

Інгредієнти на дві порції:

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  • яйце – 1 шт.;
  • борошно – 50 г;
  • сир – 350 г.

Як зробити лінивий хачапурі, де замість тіста лаваш, читайте тут.

Як приготувати:

  1. Змішати до однорідної маси сир, яйце та борошно. Розділити масу на частини, сформувати кульки. ⠀⁣⁣⠀
  2. Кожну кульку придавити виделкою.
  3. Воду посолити та довести до кипіння. Варити близько 3 хвилин.