Швидкі ліниві вареники – дуже простий рецепт

Коли є сир та готове тісто – поле діяльності розширюється. Можна зробити ліниві ватрушки з великою кількістю начинки.

Ліниві вареники ще простіше – замісити, сформувати, надати візерунок виделкою і відварити.

Ліниві вареники / Фото: instagram.com/oh.asya_food/

Реклама

Авторка вареників oh.asya_food не включила до свого рецепта цукор, додавайте його на свій смак.

Ліниві вареники

Ліниві вареники / Фото: instagram.com/oh.asya_food/

Інгредієнти на дві порції:

Реклама

яйце – 1 шт.;

борошно – 50 г;

сир – 350 г.

Як зробити лінивий хачапурі, де замість тіста лаваш, читайте тут.

Як приготувати: