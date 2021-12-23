Ліниві ватрушки – коли потрібно швидко приготувати та смачно поснідати

Ліниві ватрушки / Фото: instagram.com/smetanina__olesya
Подібні рецепти не для тих, хто таки лінивий, а для тих, хто заощаджує час. Ми розповідали про пиріжки "Виручайки", які можна приготувати на 30 хвилин.
На ці ватрушки часу знадобиться не більше. Сушки можуть різні, як і додаткові складові до начинки. Ідеться про свіжі фрукти та сухофрукти.
Рецепт взято зі сторінки smetanina__olesya.
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Ліниві ватрушки
Інгредієнти:
- баранки – 5 шт. або сушки – 10 шт.;
- молоко;
- цукор – 2 ст. л.;
- сіль – щіпка;
- сир – 200-250 г;
- яйце.
Як приготувати:
- Сушки залити молоком і залишити на 10 хвилин.
- Деко застелити папером для випічки і викласти сушки.
- Сир розім'яти виделкою, розбити яйце. Додати цукор, щіпку солі. Ретельно перемішати та розподілити всередині кожної сушки.
- Запікати 15-20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
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