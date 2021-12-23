Ліниві ватрушки – коли потрібно швидко приготувати та смачно поснідати

Ліниві, бо замість тіста потрібні сушки. Краще, якщо вони будуть ванільними. Потім їх потрібно трохи потримати в молоці, викласти на деко, наповнити сиром та запекти

Ліниві ватрушки / Фото: instagram.com/smetanina__olesya

Подібні рецепти не для тих, хто таки лінивий, а для тих, хто заощаджує час. Ми розповідали про пиріжки "Виручайки", які можна приготувати на 30 хвилин.

На ці ватрушки часу знадобиться не більше. Сушки можуть різні, як і додаткові складові до начинки. Ідеться про свіжі фрукти та сухофрукти.

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Рецепт взято зі сторінки smetanina__olesya.

Ліниві ватрушки

Інгредієнти:

баранки – 5 шт. або сушки – 10 шт.;

молоко;

цукор – 2 ст. л.;

сіль – щіпка;

сир – 200-250 г;

яйце.

Як приготувати:

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