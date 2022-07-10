Швидкий та пишний пиріг, як ватрушка, – замішується на кефірі (відео)

Якщо кажемо "сир у випічці", то насамперед це чизкейки та ватрушки. У Латвії є ватрушка з минулого, сир з родзинками лежить на пісочній основі.
Ольга Матвій пропонує варіянт набагато простіший. Тісто замішується на кефірі та олії, потім вводиться сир. У результаті він буде соковитим, а саме тісто – пишним.
Рецепт пирога, як ватрушка
Пиріг, як ватрушка
Пиріг, як ватрушка
Інгредієнти:
- кефір – 200 мл;
- сода – 0,5 ч. л.;
- яйця – 3 шт.;
- цукор – 200 г + 2-3 ст. л. для сиру;
- ванільний цукор;
- олія – 100 мл;
- борошно – 300 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- сир – 250 г.
Як приготувати:
- Форму застелити пергаментом та розігріти духовку до 180 градусів.
- Кефір кімнатної температури з'єднати з содою, розмішати й дати постояти кілька хвилин.
- Влити олію, вбити яйця, додати цукор і перемішати.
- У борошно додати розпушувач, перемішати і просіяти до кефіру.
- Замісити до однорідного стану.
- Для начинки сир поєднати з яйцем. Додати цукор та ванільний цукор. Перемішати.
- Тісто вилити у форму, розподілити.
- Викласти сир десертною ложкою всередину тіста на відстані.
- Випікати 30-40 хвилин.
Як правильно розформувати сир на пирозі – дивіться нижче.
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