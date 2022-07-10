Швидкий та пишний пиріг, як ватрушка, – замішується на кефірі (відео)

Якщо кажемо "сир у випічці", то насамперед це чизкейки та ватрушки. У Латвії є ватрушка з минулого, сир з родзинками лежить на пісочній основі.

Ольга Матвій пропонує варіянт набагато простіший. Тісто замішується на кефірі та олії, потім вводиться сир. У результаті він буде соковитим, а саме тісто – пишним.

Рецепт пирога, як ватрушка

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Пиріг, як ватрушка

Пиріг, як ватрушка

Інгредієнти:

кефір – 200 мл;

сода – 0,5 ч. л.;

яйця – 3 шт.;

цукор – 200 г + 2-3 ст. л. для сиру;

ванільний цукор;

олія – 100 мл;

борошно – 300 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

сир – 250 г.

Як приготувати:

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Форму застелити пергаментом та розігріти духовку до 180 градусів. Кефір кімнатної температури з'єднати з содою, розмішати й дати постояти кілька хвилин. Влити олію, вбити яйця, додати цукор і перемішати. У борошно додати розпушувач, перемішати і просіяти до кефіру. Замісити до однорідного стану. Для начинки сир поєднати з яйцем. Додати цукор та ванільний цукор. Перемішати. Тісто вилити у форму, розподілити. Викласти сир десертною ложкою всередину тіста на відстані. Випікати 30-40 хвилин.

Як правильно розформувати сир на пирозі – дивіться нижче.

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