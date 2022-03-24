Швидкий і ситний перекус – потрібні батон, цибуля та консерви

Тунець у швидких перекусах та сендвічах використовується дуже активно. В Італії готують трамецині – багатошаровий холодний бутерброд.
Ці бутерброди гарячі, тобто хліб потрібно обсмажити з одного боку, потім викласти тунець з цибулею, зверху – сир і готувати під кришкою.
Гарячі бутерброди з консервами та цибулею / Фото: ЧТО ГОТОВИТЬ
Бутерброди вийдуть смачними як у гарячій, так і холодній подачі. Кількість цибулі міняйте, можливі додаткові інгредієнти вітаються.
Рецепт з каналу ЩО ГОТУВАТИ.
Гарячі бутерброди з консервами та цибулею
Інгредієнти:
- батон;
- консервований тунець – 2 б.;
- цибулина;
- спеції – за смаком;
- твердий сир – 100 г.
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Як приготувати:
- Цибулю нарізати, з'єднати з консервами. Олію також використовуємо.
- Батон нарізати, обсмажити з одного боку до золотавого хліба, перевернути на інший бік.
- Викласти масу з тунця та цибулі, зверху – тертий сир. Готувати під кришкою до розплавлення сиру.
Докладніше про цей перекус дивіться у ролику.