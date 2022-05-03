Швидкий рецепт на Радоницю – як приготувати пиріг зі скумбрією

Паска, фарбовані яйця та кутя – це головні страви на Радоницю. Також можна приготувати домашню локшину та млинці з начинкою.
Пиріг зі скумбрії прекрасно впишеться в поминальний стіл і не забере багато часу на приготування.
Пиріг зі скумбрією та цибулею на Радоницю
Тобто поки замішане тісто лежатиме в холодильнику, ви підготуєте скумбрію. Авторка рецепта Калніна Наталія використовує одну цибулину, ви можете урізноманітнити начинку морквою, зеленню.
Перед випіканням пиріг змащується яйцем та посипається кунжутом.
Пиріг зі скумбрією на Радоницю
Для тіста:
- молоко – 100 мл;
- цукор – 1 ч. л.;
- дріжджі сухі – 5 г;
- борошно – 250 г;
- вершкове масло – 100 г;
- сіль – половина ч. л.
Для начинки:
- скумбрія свіжоморожена – 1-2 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- щіпка цукру;
- сіль – половина ч. л.;
- яйце, кунжут;
- чорний перець.
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Як приготувати:
- У тепле молоко додати цукор та дріжджі, перемішати. Залишити в теплому місці на 15 хвилин.
- Просіяти борошно, додати сіль та вершкове масло кімнатної температури. Перетерти у крихту.
- Молоко додати в борошно з маслом, замісити тісто. Накрити плівкою та прибрати в холодильник на одну годину.
- Скумбрію очистити від шкірки та кісток, нарізати кубиками. Цибулю подрібнити, додати до риби. Посолити та поперчити до смаку.
- Розділити тісто на дві частини. З більшої частини розкачати коло та викласти у форму, змащену олією.
- Викласти начинку і накрити другою частиною тіста й скріпити краї по колу. Верх пирога змастити жовтком і посипати кунжутом.
- Випікати у розігрітій до 190 градусів духовці 35-45 хвилин.
Детальний процес приготування пирога дивіться у відео нижче.
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