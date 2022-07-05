Швидкий штрудель з вишнею без метушні – рецепт до сніданку (відео)

З лаваша можна приготувати чудові рулети з грибами на десерт – цей штрудель. Тобто отримаємо різноманітність, яку багато хто вибирає, щоб щільно поїсти вранці.

З вишні потрібно прибрати кісточки та засипати цукром, залишивши на кілька хвилин. Кількість цукру залежить від кислинки ягоди.

Лінивий штрудель на сніданок / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

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Alina FooDeeзмащує лаваш зсередини та зверху сумішшю з яйця, ванільного цукру та молока – буде хрумкий і ароматний штрудель.

Швидкий штрудель з вишнею

Інгредієнти:

вишня – 300 г;

цукру – 40 г;

лаваш тонкий – 120 г;

ванільний цукор;

яйце;

крохмаль – 1 ч. л. з гіркою

молоко – 1 ст. л.;

цукрова пудра – 1 ст. л.

Як приготувати:

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Духовку розігріти на 180 градусів. Вишню очистити від кісточки. Засипати цукром, хай вона пустить сік. Збити яйце з ванільним цукром та молоком. Злити зайвий сік з вишні, додати крохмаль та перемішати. Змастити лаваш сумішшю з яйця, ванільного цукру та молока, викласти вишню і скрутити штрудель. Зверху штрудель теж змастити цією сумішшю. Випікати 20 хвилин. Присипати цукровою пудрою.

Деталі формовки штруделя дивіться нижче.

Рецепт рваного пирога, для якого потрібні лаваш та молоко, знайдете тут.