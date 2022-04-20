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Швидкий зігрівальний суп на вечерю – рецепт французького з цвітною капустою

Ірина Маслова
20 квітня, 16:35
Називається він крем-суп "Дюбаррі" на честь фаворитки Людовіка XV. Має обов'язково сподобається тим, хто віддає перевагу першим стравам з вершковим смаком

Чому на честь цієї жінки? Є відомості, що вона любила цвітну капусту, і, на особисте прохання короля Франції, кухар приготував для мадам Дюбаррі цей ніжний крем-суп.

До речі, така красива історія є не тільки у цієї страви, ми докладно розповідали про квасоляний суп, який от уже понад сотню років готують для сенаторів США.

Крем-суп "Дюбаррі" / Фото: instagram.com/mattinho17

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Для супу потрібен бульйон, курячий або овочевий, та молоко. При подачі прикрасьте грінками та невеликими суцвіттями цвітної капусти.

Рецепт відтворила фудблогерка vinegretteblog.

Крем-суп з цвітної капусти

Крем-суп з цвітної капусти / Фото: instagram.com/restaurantenbas

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Інгредієнти:

  • 1 невеликий качан цвітної капусти;
  • 1 стебло порею (біла частина);
  • по 40 г борошна, вершкового масла;
  • 750 мл бульйону;
  • 200 мл молока;
  • 1 жовток;
  • 50 мл вершків (можна і без них);
  • сіль, перець, зелень.

Бонський суп для схуднення обов'язково сподобається всім, хто любить овочеві перші страви. Рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Порей дрібно нарізати, обсмажити в каструлі на вершковому маслі до прозорості. Додати борошно та готувати ще 3-4 хвилини.
  2. Капусту поділити на суцвіття.
  3. До порею влити молоко, добре перемішати. Додати капусту, бульйон і знову розмішати. Довести до кипіння, зменшити вогонь, варити 25-30 хвилин.
  4. Готовий суп перебити у пюре.
  5. Жовток з'єднати з вершками та ввести в суп. Якщо не використовуєте вершки, можна трохи збити яйце і також ввести його в суп.
  6. Довести до смаку сіллю та перцем. Прикрасити зеленню.

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