Швидкий зігрівальний суп на вечерю – рецепт французького з цвітною капустою

Чому на честь цієї жінки? Є відомості, що вона любила цвітну капусту, і, на особисте прохання короля Франції, кухар приготував для мадам Дюбаррі цей ніжний крем-суп.
До речі, така красива історія є не тільки у цієї страви, ми докладно розповідали про квасоляний суп, який от уже понад сотню років готують для сенаторів США.
Крем-суп "Дюбаррі" / Фото: instagram.com/mattinho17
Для супу потрібен бульйон, курячий або овочевий, та молоко. При подачі прикрасьте грінками та невеликими суцвіттями цвітної капусти.
Рецепт відтворила фудблогерка vinegretteblog.
Крем-суп з цвітної капусти
Інгредієнти:
- 1 невеликий качан цвітної капусти;
- 1 стебло порею (біла частина);
- по 40 г борошна, вершкового масла;
- 750 мл бульйону;
- 200 мл молока;
- 1 жовток;
- 50 мл вершків (можна і без них);
- сіль, перець, зелень.
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Як приготувати:
- Порей дрібно нарізати, обсмажити в каструлі на вершковому маслі до прозорості. Додати борошно та готувати ще 3-4 хвилини.
- Капусту поділити на суцвіття.
- До порею влити молоко, добре перемішати. Додати капусту, бульйон і знову розмішати. Довести до кипіння, зменшити вогонь, варити 25-30 хвилин.
- Готовий суп перебити у пюре.
- Жовток з'єднати з вершками та ввести в суп. Якщо не використовуєте вершки, можна трохи збити яйце і також ввести його в суп.
- Довести до смаку сіллю та перцем. Прикрасити зеленню.
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