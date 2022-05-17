Бюджетний і швидкий рецепт на вечерю – так макарони ви точно не готували

І ще одна дуже бюджетна та смачна водночас вечеря, в якій головні – макарони. Їх не потрібно варити у воді, а слід одразу викласти в сковороду та залити молоком.

Плюс – наявність плавленого сиру, він ще більше посилить вершковий смак цієї вечері. Подавайте макарони зі свіжою зеленню.

Рецепт бюджетної вечері з макаронів

Реклама

Рецепт від Альона Митрофанова.

Макарони з плавленим сиром

Макарони з плавленим сиром

Інгредієнти:

Реклама

200 г макаронів;

1 плавлений сирок;

500 г молока;

сіль, спеції (орегано, сухий часник), зелень.

Тут читайте, як зробити лінивий лагман за 30 хвилин. Потрібні макарони та тушенина.

Як приготувати:

На сковороді розігріти трохи олії, висипати макарони, перемішати. Трохи обсмажити кілька хвилин. Викласти плавлений сирок та залити молоком. Додати спеції. Накрити кришкою. Продовжувати готувати, періодично мішаючи до готовності макаронів.

Детальніше про цю максимально просту вечерю дивіться нижче.

Реклама

Рецепт оригінального теплого салату з макаронами знайдете в цьому матеріалі.