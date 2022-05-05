Що приготувати зі щавлем – рецепти салату, пирога та вареників

Що цікавого приготувати з гречки, крім каші, ми публікували. Настав час сезонного соковитого щавлю. Ті, хто дуже за ним сумував, уже встигли приготувати борщ.

Але ця зелень відкриває ширше поле діяльності. Перед тим, як почнете працювати з ним, а саме для начинки в пирозі або варениках, видаліть усі прожилки.

Прості рецепти зі щавлем / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Так щавель легше піддаватиметься термообробці та буде ніжнішим.

Сосиски для салату від oksanaqueencook потрібно обмотати в тонкий бекон і запекти впродовж 10 хвилин.

Начинка для пирога за рецептом lenazzcooking складається із щавлю та сиру.

Реклама

Рецепт вареників зі щавлем редакційний, До начинки потрібно додати цукор за смаком.

Вареники зі щавлем

Вареники зі щавлем / Фото: instagram.com/nicolai_tand

Інгредієнти для начинки:

Реклама

щавель;

цукор;

олія.

Як приготувати:

Щавель можна нарізати і злегка обсмажити на олії або потовкти його. Перед тим, як скріплювати краї тіста для вареників, додайте трохи цукру.

Рецепт зеленого борщу з вареними яйцями та сметаною читайте у цьому матеріялі.

Салат зі щавлем та сосисками

Салат зі щавлем

Інгредієнти:

сосиски – 4 шт.;

бекон сирокопчений тонкої нарізки – 4 смужки;

щавель – за смаком;

зелений горошок консервований – 2 ст. л.

Для заправки:

лимонний сік, гірчиця – по 1 ч. л.;

олія оливкова – 2 ст. л.;

перець мелений, горіхи.

Як приготувати:

Очистити сосиски від верхньої оболонки та обмотати смужками бекону. Запікати в духовці 10-15 хвилинм за 180 градусів до золотавого кольору бекону. Щавель ретельно помити, прибрати прожилки, нарвати руками. З'єднати щавель з горошком, викласти в тарілку, зверху – нарізані сосиски, полити заправкою та посипати подрібненими горіхами.

І ще одна улюблена сезонна їжа, молода картопля з маслом та кропом, як ідеально приготувати страву – читайте тут.

Пиріг зі щавлем з листкового тіста

Пиріг зі щавлем з листкового тіста / Фото: instagram.com/lenazzcooking/

Інгредієнти:

листкове бездрожжеве тісто, сир – по 500 г;

яйця – 3 шт.;

щавель – 200 г;

трохи зеленої цибулі, кінзи та петрушки;

сіль, прованські трави.

Як приготувати:

Форму змастити олією. Викласти тісто, формуючи борти. Щавель нарізати та обсмажити на сковороді з невеликою кількістю олії, доки він не осяде та не змінить колір. Змішати сир і яйця. Додати щавель та дрібно нарізану зелень. Додати сіль та прованські трави, перемішати. Викласти начинку на тісто. Випікати у розігрітій до 200 градусів духовці 45-50 хвилин.

Рецепт бюджетного пирога з картоплею, який до того ж підійде Тельцям, читайте тут.