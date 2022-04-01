Бюджетний рецепт затишного картопляного пирога – спеціяльно для Тельців

Тісто цього пирога пісочне, тому після замісу потримайте його в холодильнику. Крім картоплі, у пирозі буде сметанний крем

Рецепт затишного картопляного пирога для Тельців / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/yummy_mood_everyday/, www.deccanherald.com

Тельці – люди домашні, дуже цінують затишок і турботу. Їжі віддають перевагу простій, але приготовленій з любов'ю. Вони не такі вимогливі та активні, як Овни, для них ми пропонували приготувати оксамитову курку.

Ну а якщо у вашій сім'ї є представник знаку Телець, то він безсумнівно зрадіє свіжоспеченому картопляному пирогу.

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Під картоплею буде крем зі сметани, тому в соковитості випічки сумніватися не доводиться.

Рецепт від фудблогерки yummy_mood_everyday.

Картопляний пиріг для Тельців

Картопляний пиріг для Тельців / Фото: instagram.com/yummy_mood_everyday/

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Інгредієнти для тіста:

борошно – 200 г;

яйце велике – 1 шт.;

масло вершкове 82,5% – 50 г;

вода – 3 ст. л.;

дрібка солі.

Для крему:

сметана 20% – 150 г;

борошно – 2 ст. л.;

яйце – 1 шт.;

сіль, чорний перець, мускатний горіх.

Для начинки:

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картопля 3-4 шт.;

цибуля – 1 шт.

Дів, якщо вони є у вашому оточенні, можна пригостити чечевичними фрикадельками з грибами. Їхній рецепт знайдете тут.



Як приготувати: