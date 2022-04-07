Цвітна капуста – як правильно зберігати в холодильнику та сольовому розчині

Цвітна капуста, на відміну від білокачанної, овоч дуже примхливий та вибагливий до умов свого зберігання.

І якщо термін придатності яєць можна продовжити до трьох тижнів без холодильника, то з цвітною капустою все не так.

Як зберегти свіжість цвітної капусти надовго / Фото: pexels.com

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Їй підійде прохолодне приміщення без природного освітлення. Справа в тому, що при потраплянні світла, капуста починає швидко темніти й втрачати смак.

Як треба зберігати цвітну капусту

Цвітна капуста швидко псується, зберігайте її в папері / Фото: instagram.com/lemonbalm_and_lavender

Цвітна капуста не любить вологи та різких перепадів температури.

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Спочатку потрібно добре роздивитися капусту. На ній не має бути гнилі, пошкоджень та шкідників. Якщо помітили щось таке, пошкоджені місця можна обрізати.

Обріжте листя та запакуйте в папір. Цвітна капуста має зберігатися у відсіку для овочів.

Незручність у тому, що кожні кілька днів капусту треба перевіряти на наявність гнилі та видаляти ножем, якщо вона з'являється. Такий продукт потрібно якнайшвидше приготувати.

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До кількох місяців, у холодильнику, капусту можна зберігати так: розібрати її на суцвіття, вимити, злегка обсушити та помістити в банку із сольовим розчином.

Сольовий розчин зробіть у наступних пропорціях – 30 грамів солі на один літр води.

І щоб цвітна капуста завжди була під рукою, єдиний правильний спосіб її заморозити.

Як зберігати борошно, щоби продовжити термін його придатності – читайте тут.

Як правильно заморозити цвітну капусту

Під час бланшуванні додайте у воду сік лимона, щоб зберегти колір капусти / Фото: downshiftology.com

Спочатку її потрібно розібрати на суцвіття. Так простіше добре вимити овоч. Потім відваріть капусту в підсоленій воді впродовж однієї-двох хвилин та обсушіть серветкою.

Ваша капуста не потемніє і збереже колір, якщо у воду буде додано сік лимона.

Тепер капусту можна розкласти на порції, в пакети і відправити в морозильну камеру.

Усе про правильне зберігання броколі дізнаєтесь тут.