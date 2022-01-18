Денверський омлет – простий рецепт одного з найпопулярніших сніданків США

Якщо ви встигли розкуштувати данський омлет з беконом, то варто продовжити знайомство з варіянтами цієї страви.

З назви зрозуміло, що цей омлет придумали в Денвері, США. Крім шинки, сиру, грибів, обов'язкові для нього зелений болгарський перець та зелена або звичайна цибуля.

Денверський омлет / Фото: instagram.com/ginacooks4u

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На сайті Еatthis.com радять досягати максимально кремової текстури омлету наступним чином: збити яйця з молоком у блендері впродовж 20 секунд.

Денверський омлет

Денверський омлет / Фото: www.eatthis.com

Інгредієнти на дві порції:

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1 солодкий зелений перець, нарізаний кубиками;

150 г печериць, нарізаних скибочками;

1 маленька цибулина, нарізана кубиками;

150 г копченої шинки, нарізаної кубиками або смужками;

8 яєць;

2 ст. л. молока;

50 г твердого тертого сиру;

оливкова олія, сіль, перець.

У Грузії ж люблять готувати омлет борано, найсирніший у світі. Для нього потрібні сулугуні та молоко.

Як приготувати: